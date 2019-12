-Wall Street isyancılarına gözaltı NEW YORK (A.A) - 04.11.2011 - ABD'deki gelir dağılımı dengesizliğini, Wall Street'i, bankaları ve ekonomik politikalara tepki gösteren protestocular, California eyaletinin Oakland kentinde şiddete başvurunca 80 fazla kişi gözaltına alındı. ''Oakland'ı İşgal Et'' sivil girişimi tarafından kent limanının kapatılmasına yol açan genel grev çağrısının zaferine kapılan göstericilerden bazıları, yüzlerini maskeyle kapatıp, boş bir binanın içine girip ateş yakarak, çevredeki binaların camlarını kırdı. Bunun üzerine polislerle protestocular arasında çıkan olaylarda 5 gösterici ile birkaç polis yaralanırken, 80'den fazla gösterici gözaltına aldı. Bu arada ''Oakland'ı İşgal Et'' protestocuları yaptıkları yazılı açıklamada, gösterilerde şiddet kullanılmasını kınayarak, şiddete başvuran göstericilerin kendilerini temsil etmediğini ve ''haklı davalarına'' zarar verdiğini açıkladılar. -New York- Bu arada New York'ta da uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs binasına yürüyerek eylem yapan ''Wall Street'i İşgal Et'' grubundan yaklaşık 16 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Bankayı suçlayan pankartlar taşıyan grubun binanın önünde oturma eylemi yapması üzerine, polisin grubun dağılması yönünde birkaç kez uyarı yaptığı, grup dağılmayınca da polise direnmekten 16'sını gözaltına aldığı açıklandı.