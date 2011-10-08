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Dünya

''Wall Street isyancıları'' Kanada'da TORONTO (A.A)

08 Ekim 2011 23:29

-''Wall Street isyancıları'' Kanada'da TORONTO (A.A) - 08.10.2011 - ABD'de haftalardır kapitalizm karşıtı gösteriler yapan ve kendilerini Wall Street İşgal hareketi olarak tanımlayan göstericiler, Toronto başta olmak üzere Kanada'nın çeşitli kentlerinde örgütlenmeye başladılar. Son 3 gündür Toronto'daki değişik parklarda bir araya gelen organizatörler, kurdukları internet siteleri ile sosyal paylaşım sitelerinde taraftar topluyor. Kanadalıları Toronto'da 15 Ekim Cumartesi günü King Caddesi ile York Caddesi arasında yapacakları gösteriye çağıran protesto organizatörleri, o tarihe dek de Kanada Başbakanı Harper ve Federal Adalet Bakanı başta olmak üzere, ülkedeki tüm siyasetçilere mektup yazmaya çağırıyorlar. ABD'deki grubun organizatörlerinden Mark Bray, bazı televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, ''15 Ekim'de kesin Toronto'dayız'' dedi. Kanada basınına yansıyan bilgilere göre protestocular, Toronto'nun yanı sıra Edmonton, Montreal, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Winnipeg ve Regina'da da organize olmaya çalışıyorlar. Grubun düzenlemeye çalıştığı gösterilere, şu ana kadar değişik sendikaların 15 şubesi katılacaklarını açıkladılar. Gösterilere öğrenci gruplarının da destek vermesi bekleniyor.

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