Wall Street: Haberimizin arkasındayız, aksi bilgi getirebilen varsa bekleriz

Uludere'de istihbaratın ABD'den geldiğini savunan makaleyi yazan Wall Street Journal muhabiri Joe Parkinson ve Adam Entous'tan haberlerinin arkasında durduklarını söyleyen ve yayınladıkları makaleye açıklık getiren ikinci bir yazı geldi. Joe Parkinson twitter hesabından da "Haberimizin arkasındayız. Aksi yönde bilgi getirebilen varsa merakla bekliyorum" dedi.

Gazetevatan.com'un haberine göre, makaleyi yazanlardan Joe Parkinson twitter hesabından da "Haberimizin arkasındayız. Aksi yönde bilgi getirebilen varsa merakla bekliyorum" yazarak açıklamalarda bulundu.

Gazetevatan.com'un haberine göre, makaleyi yazanlardan Joe Parkinson twitter hesabından da açıklamada bulundu.

İşte Wall Street Journal'de yayımlanan bugünkü makale şöyle:



"Silahlı Kuvvetleri Wall Street Journal’ın, Uludere’de sivillerin ölmesine sebep olan saldırıda istihbaratın ABD’ye ait insansız hava uçaklarından geldiği iddialarını sert bir şekilde yalanladı.

Genelkurmay yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Pentagon’un eylem sonrası raporuna dayanak, Journal bir Amerikan insansız hava uçağının bir grup insan ve sürü halinde hayvanları gördüğünü ve bu bilgiyi Türk ordusuna geçtiğini yazmıştı. Türkler konvoyu Kürt militanları olarak tanımladı ve hava kuvvetleriyle jetlerini kullanarak saldırıda bulunma kararı aldı.

Pentagon’un değerlirmesi sadece insansız hava uçağının rolünü tarif ediyor ve Türkiye’nin aynı zamanda konvoyu takip edip etmediğine değinmiyor.

Türkiye’de yapılan açıklamada “Olayda ilk görüntü tespitini TSK’ya ait insansız hava araçları yaptı” dedi.

Açıklama ABD’nin rolüne değinmedi. TSK ve Savunma Bakanlığı daha önceden de saldırıya sebep olan istihbaratın iç kaynaklardan geldiğini söyledi. Türk Ordusu ve üç ayrı hükümet departmanı bizim makalemizle ilgili yorumlarını yayınladı.

Konu Washington ve Ankara için oldukça hassas. Türkiye ABD’nin insansız hava uçaklarının bu işle ilgili olduğunun görünmesini istemiyor özellikle de muhalefete karşı."

Bu ifadeleri kullanan WSJ, CHP’den Sezgin Tanrıkulu’nun “Bu istihbaratı Türkiye’nin kendi başına sağlayacak yeteneği olduğu konusunda şüphemiz var” sözlerine de yer verdi.



Joe Parkinson'dan twitter açıklaması:



Twitter hesabında "Haberimizin arkasında duruyorum. Haberdeki bütün iddialar araştırılmış, kaynaklara dayandırılmıştır. Eğer başkalarının olayların başka şekilde geliştiğine dair kanıtları varsa merakla dinlemek isteriz" diyen Joe Parkinson şu iki soruyu sordu.

Türkiye insansız hava uçağının hangisi olduğunu neden kesin olarak açıklayamıyor?

Hava uçağının ölçümü değerlendirmede yer aldı mı?