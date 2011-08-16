-Walcott'un kitabı Capello'yu kızdıracak LONDRA (A.A) - 16.08.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Theo Walcott, yazdığı otobiyografide İngiltere Milli Takımı'nın Avusturya kampı ve menajer Fabio Capello ile ilgili ilginç olaylara yer verdi. 22 yaşındaki futbolcu, ''Theo: Hızlı Büyümek'' adlı kitabında Fabio Capello için ''Duyarsız, dostça olmayan, soğuk'' kelimelerini kullandı. 2010 Dünya Kupası öncesi Avusturya'da yapılan kampta futbolcular arasında gruplaşmalar yaşandığını ileri süren Walcott, ''Kampa uyum sağlamakta zorlandım. Aston Villa ve Manchester United grupları vardı. Herkes fazla ciddiydi'' iddiasında bulundu. Capello'nun antrenmanda kendisini de azarladığını kaydeden Walcott, ''Bir pozisyonda içeri doğru koştum, birden Capello bana bağırmaya başladı. Antrenman durdu ve bana 'Bir daha öyle içeri doğru girersen seni öldürürüm' dedi'' ifadelerini kullandı. Sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadığına değinen Walcott, kendine güvenini kaybettiğini ve kimsenin yardımcı olmadığını yazdı. İngiltere Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde, 2 Eylül'de Bulgaristan, 6 Eylül'de ise Galler ile maç yapacak.