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Ekonomi

Wal-Mart ırkçılık davasında 17.5 milyon dolara anlaştı

Wal-Mart, işe alımda siyahi şoförlere ayrımcılık yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davayı 17.5 milyon dolara tatlıya bağladı.

22 Şubat 2009 02:00

Dünyanın en büyük perakendecisi Wal-Mart, işe alım sırasında siyahi şoförlere ayrımcı davrandığı iddiasıyla hakkında açılan davayı 17.5 milyon dolara tatlıya bağladı.

Dünyanın en büyük perakendecisi Wal-Mart, hakkında işe alım sırasında siyahi şoförlere ayrımcı davrandığı iddiasıyla kendisi hakkında açılan davayı 17.5 milyon dolara tatlıya bağladı.

Ancak ırkçılık suçlamalarını kabul etmediğini yineledi. Anlaşmanın şimdi mahkemece de onaylanması gerekiyor.

2004 yılında Wal-Mart’ta şoför olarak çalışmak isteyen Daryal Nelson’ın açtığı davada Nelson perakendeciye "İşe başvurduğumda iyi bir sabıka kaydım, sürücü ehliyetim ve Wal-Mart’ın ilanında belirttiği her türlü özelliğim vardı. Ancak beyaz adayların karşısında işe giremedim" gibi suçlamalarda bulunmuştu.

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