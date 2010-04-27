Wal-Mart 14.2 milyar dolar kârla birinci

T24- ABD’nin en büyük şirketi geçen yıl 408,2 milyar dolar ciroya sahip Wal-Mart oldu. Şirketin 2009’da net kârını bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak, 14,3 milyar dolar kâr etti.

Fransız gazetesi Les Echos’daki habere göre, Fortune Dergisi, her yıl olduğu gibi 2009 yılı cirolarına göre ABD’nin en büyük 500 şirketini açıkladı.

Buna göre, 500 şirketin toplam karı geçen yıl yüzde 335 oranında artarak, 391 milyar dolara ulaştı. Toplam cirosu ise yüzde 8,7 oranında azalarak, 9 trilyon 800 milyar dolara geriledi.

Derginin sıralamasına göre listenin başında perakende sektöründe faaliyet gösteren Wal-Mart bulunuyor. 2008 yılında listenin ikinci sırasında yer alan şirketin cirosu, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak, 408,2 milyar dolara yükseldi. Şirketin 2009’da net karı bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında artarak, 14,3 milyar dolar oldu.

Listenin ikinci sırasında petrol şirketi ExxonMobil bulunuyor. 2008 yılında listenin ilk sırasında yer alan şirketin geçen yıl cirosu bir önceki yıla göre yüzde 35,7 oranında azalarak, 284,7 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yıl net karı ise 2008’e göre yüzde 57,4 oranında azalarak, 19,3 milyar dolar oldu.

ABD’nin en büyük üçüncü şirketi petrol sektöründe faaliyet gösteren Chevron oldu. 2008’de de listenin üçüncü sırasında yer alan şirketin cirosu, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,9 oranında azalarak, 163,5 milyar dolara geriledi. Chevron’un geçen yıl net karı, 2008 yılına göre yüzde 56,2 oranında azalarak, 10,5 milyar dolar oldu.

Listenin dördüncü sırasında General Electric yer aldı. 2008 yılında listenin beşinci sırasında bulunan şirketin cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14,4 oranında gerileyerek, 156,8 milyar dolar oldu. Şirketin net karı ise geçen yıl 2008’e göre yüzde 36,7 azalarak, 11 milyar dolar düzeyinde kaldı.

ABD’nin en büyük beşinci şirketi ise bankacılık alanında faaliyet gösteren Bank of America. 2008’de listenin on birinci sırasında yer alan bankanın cirosu, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak, 150,5 milyar dolara ulaştı. Bankanın geçen yıl net karı ise 2008’e göre yüzde 56,6 oranında artarak, 6,3 milyar dolar oldu.