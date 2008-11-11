Wade'in ateşi yaktı





All-star forvet Shawn Marion'ın oynamadığı mücadelede, Miami Heat'i süperstar guard Dwyane Wade uçurdu.



Heat 1 numaralı skorerinin 33 sayısı ile Nets'i sahası American Airlines Arena'da 99-94 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu galibiyet ile % 50 galibiyet oranını aştı: (4-3). Nets ise 2-4 galibiyet oranına geriledi.



Miami Heat: Dwyane Wade 33 sayı-5 asist-4 top çalma, Michael Beasley 19 sayı-6 ribaund-4 asist, Daequan Cook 15 sayı-4 ribaund, Udanis Haslem 9 sayı, Chris Quinn 9 sayı, Mario Chalmers 7 sayı, Joel Anthony 4 sayı, Yakhouba Diawara 3 sayı.



New Jersey Nets: Yi JianLian 24 sayı-10 ribaund-4 asist, Vince Carter 22 sayı-4 ribaund-4 asist, Keyon Dooling 18 sayı-5 ribaund-4 asist, Jarvis Hayes 12 sayı-4 ribaund, Bobby Simmons 11 sayı-4 ribaund, Josh Boone 5 sayı, Trenton Hassell 2 sayı.



1. periyot: 18-20

2. periyot: 22-20

3. periyot: 21-28

4. periyot: 38-26



