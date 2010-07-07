Wade ve Bosh, yeni sezonda Heat'te

T24 -

2009-2010 sezonunu sona ermesinin ardından serbest kalan yıldızlardan Dwane Wade'in Miami Heat'te kalacağı, yarın (8 Temmuz 2010) da bu konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceği açıklanırken Toronto Raptors'ın yıldız pivotu Chris Bosh, yeni sezonda Wade'e eşlik edecek. Bir başka genç NBA yıldızı Kevin Durant, twitter'da adına onaylı hesabından Thunder ile 85 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.







Chris Bosh'un 2003 yılında Toronto Raptors'ta başlayan kariyerinin Dwane Wade ile birlikte yeni sezonda Miami Heat'te süreceği açıklandı.



Amerikan kanalı ESPN'in haberine göre NBA yıldızları Wade ve Bosh'un yeni sezonda Heat'te oynama kararı aldıkları ve bu kararları onayladıkları açıklanırken, Wade'in yarın (8 Temmuz 2010) düzenlemesi beklenen basın toplantısında Heat'teki geleceği hakkında kamuoyunu bilgelendireceği belirtildi.





Kevin Durant Oklahoma City Thunder'da kaldı





Thunder'ın 21 yaşındaki genç yıldızı Kevin Durant, Chris Bosh'un 2003 yılında Toronto Raptors'ta başlayan kariyerinin Dwane Wade ile birlikte yeni sezonda Miami Heat'te süreceği açıklandı.Amerikan kanalı ESPN'in haberine göre NBA yıldızları Wade ve Bosh'un yeni sezonda Heat'te oynama kararı aldıkları ve bu kararları onayladıkları açıklanırken, Wade'in yarın (8 Temmuz 2010) düzenlemesi beklenen basın toplantısında Heat'teki geleceği hakkında kamuoyunu bilgelendireceği belirtildi.Thunder'ın 21 yaşındaki genç yıldızı Kevin Durant,

ismine onaylanmış twitter hesabından Oklahoma City'yle 85 milyon dolar değerinde 5 yıllık bir kontrata imza attığını açıkladı.



2007-2008 yılında şu an Oklahoma City Thunder olan Seattle Supersonics'te, 2 yıldır da Thunder'da oynayan Durant 2009-2010 yılında maç başına 30.1 sayı, 7.6 rebound ortalaması ile oynamıştı.



Konferans finallerine yükselen Thunder, Los Angeles Lakers ile karşılaşmış, mücadele geçen seriyi Lakers 4-2 kazanmıştı.





