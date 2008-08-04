VW GOLF VI

Acaba yeni Golf gerçekte ne kadar yeni? Yeni görünüyor, yeni bir şeye dokunduğunuzu hissediyorsunuz ve yeni bir otomobil gibi de gidiyor. Fiyatları arttırmamak için mühendisler, şu anda 5 yaşında olan güncel modelin ana yapısı ve şasisini aynen kullanmaya karar vermişler. Karoser çizgilerindeki ayrıntılar yeni modelin daha gergin, daha dinamik ve daha değerli bir görünüm vermesini sağlıyor.

Gerçekten de Golf VI, tek parçadan yontulmuş gibi duruyor. Aracın tasarlanma aşamasında, ilk Golf (basit dış görünüm) ve Golf IV (kaliteli iç mekân) örnek alınmış. Karoserdeki sac yüzeylerin tümü yeniden şekillendirilmiş olmasına rağmen otomobilin sahip olduğu Golf genlerini daha ilk bakışta, hatta fazla aydınlık olmayan bir mekânda bile fark etmek mümkün. Birbirine paralel ilerleyen iki hava girişi, bagaj kapağına doğru girinti yapan stop grubu ve geniş omuzlu gergin siluet, otomobilin daha heybetli görünmesini sağlıyor.

İç mekânda ise Golf VI’dan, malzeme kalitesi, verdiği kalite hissi ve ergonomi konularında Passat’ı bile geride bırakması bekleniyor. Kumandaların bulunduğu orta konsolun arka kısmı yumuşak bir süngerle doldurulmuş, indirekt aydınlatmalı (artık mavi yerine beyaz) ve daha büyük göstergelerse daha rahat okunuyor.

Orta konsolda bulunan dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi ve yeni klima kontrol paneli üst sınıf araçları aratmıyor. Diz hava yastığı da diğer bir yenilik. DVD oynatıcı, MP3 şarkılarını saklamak için kullanılabilecek bir harddisk, anahtarsız giriş, geri görüş kamerası, dijital radyo ve TV alıcısı, akıllı ışık sistemi, park asistanı, elektronik amortisör kontrolü ve mesafe takip radarı ise yeni Golf’ün en önemli yeni ekstra donanım kalemleri. Yeni bir Golf’ten her zaman yeni yollar keşfetmesi, daha tutumlu ve temiz olması beklenir. Bu konuda VW, birçok çevreci teknoloji hazırlamakla meşgul. Golf VI’nın gazlı versiyonları, silindir başına 2 supaplı 1.6 lt’lik motorla başlayacak. Daha sonra bu motorun, doğalgaz ile çalışan versiyonu da piyasaya çıkacak.

BlueMotion cephesinde mühendisler, tutumlu modellere daha özgün bir görünüm kazandırmışlar ve müşterilere ilk kez iki seçenek sunacaklar. BlueMotion benzinli motor (1.2 lt, 4 silindir, 105 HP) 2009 sonunda çıkacak. Aynı güce sahip yeni 1.6 TDI ise BlueMotion dizel için favori olarak gösteriliyor. 1.2 lt’lik common-rail TDI (75 HP, 180 Nm) ise daha da tutumlu olacak. Bu 3 silindirli motorun 100 km’de ortalama 3.9 lt yakıt tüketeceği açıklandı.

Golf’ün arka aksında elektrik motoru kullanma projesi (Project Leonardo), hem dizel hem de benzinli motora uyarlanabilecek. Hibrid Golf bu haliyle çok daha büyük bir tasarruf potansiyeli sunacak. Downsizing, yani yakıt tasarrufu amacıyla daha küçük hacimli motorlar kullanma stratejisi 2010 başında yürürlüğe sokulacak. Bu motorlar 2 adet turbo beslemeli 1.2 lt’lik (4 silindir, 85 HP ve 105 HP) motorla başlayacak. Bunun bir üzerinde 1.4 lt’lik benzinli motorun 3 güç versiyonu (80, 122, 160 HP) bulunacak.

Golf VI’nın top modelinde VW, VR6 2.0 lt 272 HP’lik 4 silindirli bir motor kullanmayı planlıyor. GTI’da 2.0 lt’lik motora sadık kalmaya devam edilirken, özel modelinde aynı motorun 240 HP’lik versiyonu görev yapacak.

Yeni dizel motorlarda iki farklı hacim seçeneği bulunacak: 1.6 lt (90 HP ve 105 HP) ve 2.0 lt (140 HP ve 170 HP). V6 TDI’dan vazgeçilse de dizel cephesinde 200 HP’lik güç hedefi hala devam ediyor. Bunun için VW, sportif özelliklere sahip Golf GTD’de, 170 HP’lik standart versiyonun dışında çift turbolu ve 204 HP’lik bir versiyon (2010) daha planlıyor.

VW’nin 4Motion adlı 4 tekerlekten çekiş sistemi iyileştirilen Haldex kavrama ile daha iyi çalışacak ve Audi’deki gibi çift debriyajlı şanzıman ile kombine edilecek. Conceptline, Comfortline, Highline, GTI ve GTD adlı donanım seviyeleri, bu yıl içinde özel bir model ve sportif R-Line paketleriyle genişletilecek. Golf VI’nın ekim ayı içinde Almanya’da piyasaya çıkması planlanıyor.

2009 başında aileye Golf Plus, 2009 ortasında Golf Variant, 2010 başında Jetta’nın halefi takip edecek. Diğer VW yenilikleri olan Golf Cabrio ve makyajlı Touran 2010 ortasında, New Beetle II ise 2010 sonunda yollara çıkacak. Yeni Golf’ün Türkiye’ye geliş tarihi ise 2009’un ilk çeyreği olarak belirlenmiş.

Golf ve türev modellerinden VW, yılda 750 bin adet üretmeyi ve bunları 180 ülkede satmayı planlıyor. Bir dünya otomobili olmaya devam etmesiyle de yeni Golf, hala bir Golf olarak kaldığını kanıtlıyor.

Autoshow / Georg KACHER