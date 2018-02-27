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'Vurgun' operasyonunda 35 kişi tutuklandı

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın, Kocaeli merkezli 72 ilde düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 60 kişiden 35'i tutuklandı

27 Şubat 2018 13:22

Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı\'nın, Kocaeli merkezli 72 ilde düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 60 kişiden 35\'i tutuklandı.
​Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı\'nın, Körfez Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketlerini takibe alarak 72 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 130 kişi gözaltına alındı. Otomasyon sistemlerinde satış verilerinin silinmesi sonucu 6 ayda devletin 600 milyon TL vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.
Dün, şüphelilerden 60 kişi, adliyeye sevk edildi. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 35 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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