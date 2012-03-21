Koray Aydın’ın danışmanını zamanaşımı kurtardı

T24- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ın Yüce Divan’da yargılanmasına neden olan “Vurgun Operasyonu” davası da zamanaşımına yenik düştü

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ın DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde görevinden istifa etmesine ve Yüce Divan’da yargılanmasına neden olan, 2001’den bu yana devam eden “Vurgun Operasyonu” davası zamanaşımına yenik düştü.

Mahkeme, bakanlığa ait yaklaşık 70 ihalede 20 milyon liralık yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Aydın’ın danışmanı Sedrettin Dinçer, dönemin Müsteşar Yardımcısı Mehmet Sedat Aban ile bakanlık bürokratlarının da aralarında bulunduğu toplam 592 sanık hakkında açılan davaları öngörülen zamanaşımı sürelerinin dolduğu gerekçesiyle düşürdü.

Suç nedeniyle 2001’de el konulan toplam 2 milyon 540 bin dolar ile 35 bin euronun da karar kesinleştiğinde sahiplerine iadesine karar veren mahkeme, yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına da hükmetti.

Yargılama giderleri kamuya



Suçtan elde edildiği gerekçesiyle, operasyonun yapıldığı dönemde el konulan ve Vakıflar Bankası Adliye Sarayı Şubesi’nde tutulan 2 milyon 540 bin dolar ve 35 bin euronun karar kesinleştiğinde faizi ile birlikte sahiplerine iadesine de karar verildi. Resen yapılan yargılama giderlerinin de kamu üzerinde bırakılmasına hükmedildi. Karar oybirliği ile verildi.



Vurgun Operasyonu’nun ardından istifa etmek zorunda kalan MHP’li eski Bayındırlık Bakanı Koray Aydın ise bakanlığı döneminde, “haksız mal edinmek” ve “ihalelere fesat karıştırmak” suçlarından Yüce Divan’da yargılanmıştı. Aydın, Yüce Divan sıfatıyla yargılandığı Anayasa Mahkemesi’nde beraat etmişti.