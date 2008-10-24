Vural'a 3 maç ceza



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 maç ceza verdi.





PFDK, 18 Ekim'de Turkcell Süper Lig'de oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçında, sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle Yılmaz Vural'ı 3 maçla cezalandırdı.



Bu arada, 19 Ekimde Galatasaray ile Trabzonspor takımları arasında oynanan Turkcell Süper Lig maçında, sarı-kırmızılılara, taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle 80 bin YTL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 10 bin YTL olmak üzere toplam 90 bin YTL para cezası uygulandı.



Trabzonspor'a da aynı maçta taraftarının kötü ve çirkin tezahüratı dolayısıyla 40 bin ve yine taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 10 bin YTL olmak üzere toplam 50 bin YTL para cezası verildi.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



3 maç: Metin Diyadin (Çaykur Rizespor Teknik Direktörü), Çağlar Bakır (Ünyespor Antrenörü), İbrahim Halil Kaçmaz (Bağlar Vuralspor Antrenörü)



2 maç: Ergün Teber (Gençlerbirliği), Köksal Yedek (Kayseri Erciyesspor), Adem Güçlü (Bulancakspor), Soner Bala (Hatayspor)



1 maç: Hasan Baykal (Batman Petrolspor)



3 ay hak mahrumiyeti: Kemal Uysal (Elazığspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor maçının saha komiseri)



15 gün hak mahrumiyeti: Adil Cenkçiler (Bursasporlu yönetici), Tahsin Çobanoğlu (İzmirsporlu yönetici)







PARA CEZALARI



25.000 YTL: Beşiktaş, Fenerbahçe



24.000 YTL: Eskişehirspor



12.000 YTL: Kasımpaşa



10.000 YTL: Bursaspor, Kocaelispor, Demirçelik Karabükspor



8.500 YTL: Balıkesirspor



7.500 YTL: Sivasspor



7.000 YTL: Fatih Karagümrük



6.500 YTL: Bursa Nilüferspor



6.000 YTL: Bulancakspor



5.000 YTL: Gaziantepspor, Mardinspor, Lüleburgazspor, Bandırmaspor, Aksarayspor, Batman Belediyespor



2.500 YTL: Kartalspor



1.500 YTL: Şanlıurfaspor, İskenderun Demirçelikspor



1.000 YTL: Kastamonuspor, Ceyhanspor

