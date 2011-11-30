-Vural: "Bedellide temel eğitimin kaldırılması anayasa aykırı" TBMM (A.A) - 30.11.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılmasında asıl amacın, vicdani retçilerin ve askere, polise kurşun sıkanların askerlikten muaf tutulması olduğunu savunarak, ''Bu utanç vericidir. Askere kurşun sıkanları da bundan faydalandırıyorsun, yazıklar olsun'' dedi. Vural, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerlik konusunda çıkartılan yasa ile temel askerliğin ortadan kaldırıldığını, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Temel askerlik süresinin kaldırılmasıyla bu haktan yararlanacakların da rencide edildiğini öne süren Vural, ''Temel askerlik şartı kimin için kaldırılmıştır? Vicdani retçilerin, askere gitmeyi reddedenlerin ve dağda, askere polise kurşun sıkanların önünü açmıştır. Asker ve polislerimizi şehit edenler bundan faydalanacak. Asıl amaç, vicdani retçilerin ve askere, polise kurşun sıkanların askerlikten muaf tutulmasıdır. Bu utanç vericidir. Askere kurşun sıkanları da bundan faydalandırıyorsun, yazıklar olsun'' diye konuştu. Dersim tartışmalarına da değinen Vural, Türkiye'de ''geçmişini, ecdadını soykırımcı ilan eden bir üslubun'' oluştuğunu iddia etti. AK Parti ve BDP'nin bu konuda ''ruh ikizi'' olduğunu ileri süren Vural, ''Koro halinde aynı şarkıları söylüyorlar'' dedi. Dersim konusunda TBMM kürsülerinde, geçmişe yönelik kin ve nefret sözlerinin söylendiğini, geçmişi karalamak için çaba harcandığını ileri süren Vural, şu görüşleri savundu: ''Gerçeği öğrenmek yerine yaptıklarına bak. Anlamadan, bilmeden, siyasi bir amaç için geçmişi karalamak... Yazıklar olsun. Türk milletini katliamcı, soykırımcı ilan ediyorlar. Bu millet size, 'ecdadına küfür et, ecdadını soykırımcı, katliamcı ilan et' diye oy vermedi. Dünün yaralarını kaşıyarak, bugünün kini haline dönüştürmek kime hizmet ediyor acaba? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu ve Türk devletinin o mazlum milletlere örnek mücadelesini karalamak kime yarar? Siz kimin borazancısısınız? İşte bugün, dünün işbirlikçileri ile bugünün neo işbirlikçileri ortaya çıkmıştır. Bugün, neo işbirlikçiler ecdadımızı suçlar hale gelmektedir.'' ''Bu tartışmaların asıl amacı, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet sorgulamaktır'' diyen Oktay Vural, Mustafa Kemal Atatürk imzalı bazı belgeleri okudu. Vural, belgelere göre, Dersim Ovacık'ta bir karakol komutanı ve 20 askerin şehit edildiğini hatırlatarak, ''Sanki ecdadımız sırf oradaki insanları öldürmek için yapmış gibi bir suçlamayla tarihi yargılayarak, bugünden geçmişi itham etmeye milletimiz 'evet' demeyecektir. Tarihle hesaplaşılmaz, ders alırsın. Şimdi 'Dersim'de katliam oldu, bunları yaptık. Hatta batıda, doğuda yaptık' diyorsanız, Ermeni soykırımı iddiaları karşısında nasıl dik duracaksınız?'' şeklide konuştu. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vural, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Şike Yasası'ndan rahatsızım'' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, Gül'ün bir yasayı veto etme yetkisi bulunduğunu hatırlattı. Vural, ''Gerçekten şike konusunda bir değerlendirmesi varsa veto yetkisini kullansın. Cumhurbaşkanlığı konuşma yeri değil ki'' dedi. CHP'nin bedelli askerlikle ilgili yasayı Anayasa Mahkemesine götürmek için bir çalışma yaptığının hatırlatılması üzerine Vural, Anayasa Mahkemesinin daha önce bedelli askerliğin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdiğini anımsattı. Vural, ''Ama şimdi temel askerlik kalkıyor. Anayasamızda da 'Silahlı Kuvvetler ve kamu kurumlarında bu hizmetin nasıl yapılacağı kanunla belirlenir' deniliyor. 'Bu hizmet nerede' diye sorulduğunda, belki de 'Gelen parayı kamu bankalarına yatırıyoruz, böylece kamu bankasının karı artacak, dolayısıyla kamusal bir hizmet yerine getirmiş olacaklar' diye bir yorumla Anayasa Mahkemesinde bunu aşabilir AKP. CHP'nin buna da bir cevap hazırlaması gerekiyor'' diye konuştu.