Vural Savaş'a göre darbe hazırlığı suç değil!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, CNN TÜRK'te Ergenekon davasının 2. İddianamesini değerlendirdi.



Vural Savaş, askerlerin bir araya gelerek durumu değerlendirmelerinin hiç bir şekilde suç teşkil etmediğini savundu, Ergenekon iddianamelerini hukuksuz ilan etti: "Eylem yoksa, suç yoktur!"



Paşaların kendi aralarında gündemi konuşmalarının suç teşkil etmediğini belirten eski savcı Vural Savaş, eyleme geçmeyen hiç bir durumun suç sayılamayacağını ileri sürdü. Savaş, "Darbe yapılmadıkça suç oluşmaz!" dedi.





