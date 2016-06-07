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Ekonomi

Vural Öger'in hesaplarına el konuldu

17 milyon Euro'luk borç için iflastan mal kaçırmaya karşı tedbir kararı alınması istendi

07 Haziran 2016 22:58

Türk Hava Yolları'nın ortak olduğu SunExpress'in başvurusu üzerine Almanya'da yaşayan iş adamı Vural Öger'in hesaplarına el kondu. Öger'in borcunun 17 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Frankfurt'taki Eyalet Mahkemesi, önce V.Ö. Travel, ardından Öger Türk Tur'un iflasının ardından, Vural Öger'in en büyük alacaklılarından biri olan, THY'nin Lufthansa ile ortak alt SunExpress mahkemeye başvurarak, iflastan mal kaçırmaya karşı tedbir alınmasını istedi.

Bunun üzerine Eyalet Mahkemesi, Vural Öger'in tüm gayrimenkullerine, arsalarına tedbir kararı aldı ve Öğer'e de kısıtlılık kararı verdi.

sozcu'nun haberine göre; Öğer'e ev hapsi verilmesinin gerekçesi olarak da, iflastan alacaklı olanların, Öger'in kişisel mal varlığına el uzatma hakkının bulunması, bazı mallarını çok ucuza elden çıkardığının tespit edilmesi ve Öğer'in de bunu engellemesinin önlenmesi olarak açıklandı. 6 Mayıs'ta alınan karar yürürlüğe konuldu. Öğer ise kararın siyasi olduğunu savunuyor.

 

Malvarlığı açıklanan rakamın çok üzerinde

 

Kararın gerekçesinde, Öğer'in alacaklılara kişisel teminat vermesi ve ayrıca firmayı da şahsen temsil ediyor olması gösterildi. Vural Öger'in malvarlığının açıklananın çok üzerinde olduğu belirtilirken, satılan veya satılmayan tümünün tespiti için mahkeme araştırma da istedi.

Araştırmayı ise SunExqress yaptıracak. Tüm malvarlığının daha sonra mahkemeye bildirilmesi bekleniyor.

 

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