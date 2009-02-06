Vural: Mallarını gizliyor Gökçek: İstifa ederim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla önceki gün seçim kampanyasını resmen başlattıktan sonra, akşam da Samanyolu TV’de canlı yayına çıktı, eşinin ve kendisinin malvarlığını açıkladı.



Gökçek, malvarlığı hakkında şunları söyledi:

"Bankada eşimin 50-60 bin lira civarında ikramiyesi hálá durur. Orada bir miktar benim de param var. Toplamı tahmin ederim 100 bine yakındır. Akçakoca’da eşimin evi vardı sattık, 95-100 bin TL civarında para bankada. Eşim Akçakocalı, orada bir evi daha var. Oğlumun evi var. Bizim Çayyolu’nda kooperatif evimiz var. Pursaklar’da 500 küsur metrekare arsam, silahım var. Bunun haricinde de herhangi bir şeyim yok. Hepsi bu kadar. İkide bir bana malvarlığımın sorulmasından da rahatsız oluyorum."



'Eksik söyledi'



Bir süredir Gökçek’in mal varlığı hakkında çalışma yapan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise bu mal varlığının eksik olduğunu belirledi. Vural’ın elde ettiği belgelere göre Gökçek, Turan Güneş Bulvarı’ndaki 895 bin 882 lira rayiç bedelli bina ile 5 Temmuz 1991’de 25 bin TL’ye satın aldığı 1090 metrekare arsayı, mal varlığı listesinde saymadı. Gökçek’in binaya ait 4 bin 687.74 TL vergi borcunu ödemediği de resmi kayıtlarla belirlendi. Gökçek’in mal varlığı listesinde açıklamadığı ikinci belge ise nüfus bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı T.C. Tapu Senedi. Bu tapu senedine göre Gökçek’e ait Çankaya’da, Bucağı 1. bölge, mahallesi Aziziye, 5.7.1991’deki satış bedeli 25 milyon TL olan 1090 metrekarelik bağ bulunuyor. Tapu kaydında, Gökçek’in bu bağı Rahmi Turgut’tan satın aldığı ve 1. kat 7 nolu meskende İbrahim Melih Gökçek lehine kat irtifakı yapıldığı belirtiliyor.



Vural, "Malvarlığını gizliyor, yalan söylüyor" dediği Gökçek’e istifa etmesi çağrısında bulundu.



Doğruysa istifa ederim



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, mal varlığına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, “Mal varlığımla ilgili verdiği bilgiler doğruysa istifa teklifini kabul ediyorum” dedi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Gökçek, Vural'ın, mal varlığını gizlediğini ve yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek istifasını istediğini anımsattı.



Vural'ın ifadelerini gazetelerden üzüntüyle okuduğunu ifade eden Gökçek, “Milliyetçi bir arkadaşın, incelemeden bu tarz ifadelerde bulunması gerçekten üzücü” dedi.



Gökçek, Vural'ın, mal varlığıyla ilgili iddialarının doğru olması halinde istifa teklifini kabul edeceğini belirterek, iddiaların doğru olmadığını belgelemesi durumunda, Vural'ın aynı davranışta bulunup bulunmayacağını ya da özür dileyip dilemeyeceğini sordu.







