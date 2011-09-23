-Vural: Erdoğan'ın İsrail söylemi prim amaçlı TBMM (A.A) - 23.09.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Başbakan Erdoğan'ın, İsrail söylemi, Arap ülkelerinde prim yapmak amaçlı'' dedi. Vural, TBMM'de düzenlendiği basınla sohbet toplantısında, Türk dış politikasının ''milli'' olması gerektiğini ifade eden Vural, uluslararası sorunların milli menfaatler doğrultusunda çözülebilmesinin önemli olduğunu belirtti. Ülkenin dış politikasının Ankara'da hazırlanmadığını ve milletin bu politikalardan haberdar olmadığını öne süren Vural, ''Başka ülkelerin başkentlerinde hazırlanıp servis ediliyor'' dedi. ''Komşularla sıfır sorun'' politikasının iflas ettiğini savunan Vural, şöyle devam etti: ''Recep Tayyip Erdoğan, etrafı düşmanlarla çevrili bir Türkiye yaratmayı başardı. 'Stratejik derinlik' dediler. Ülkeyi stratejik karanlığa mahkum ettiler. Nerede, 'Yurtta sulh, cihanda sulh'? İçeride terör örgütü almış başını gidiyor. Dışarıda bunu örtmek için habire birileriyle kavga, gerilim politikaları. Her bir açılım, ülkeyi arkadan vuran hançere dönüştü. Ermenistan ile yapılan protokoller, Kıbrıs açılımları, Rum açılımları...'' ''Türkiye, artık fermanlarla yönetildiğini'' ileri süren Vural, ''Bu gidişe rağmen herkes susmuş, basın susturulmuş. Sivil toplum kuruluşları baskı altında. Muhalefet partilerine tuzaklar kuruluyor. Yargı güçlünün elinde sopa olmuş sonra Başbakan çıkmış BM'deki konuşmasında demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten bahsediyor'' diye konuştu. Vural, Başbakan Erdoğan'ın sözlerinden, ''Libya, Tunus ve Mısır ziyaretlerinin'' de ABD'nin isteği ile yapıldığının anlaşıldığını iddia ederek, bu ziyaretlerin, ''model ortaklığın'' bir parçası olduğunu öne sürdü. Vural, ''Başbakan Erdoğan'ın, 'İsrail söylemi'nin Arap ülkelerinde prim yapmak amaçlı'' olduğunu da ileri sürdü. Erdoğan'ın, İsrail tarafından Mavi Marmara'ya yapılan saldırının ''savaş nedeni sayılabileceğini'' ifade ettiğini anımsatan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Madem öyleydi neden bunu gemi yola çıkmadan önce söylemedin. Bizim dönemimizde aynı sorunu Yunanistan ile yaşadık. Casus Belli'yi hatırlattık. Ne oldu? Yerlerinden kımıldayamadılar. 'Biz sadece İsrail'i titretiriz' dedi. Sen titrettin, adamlar OECD'ye üye oldu. Sen titretiyorsun, BOP'un eşbaşkanı olup menfaatlerine hizmet ediyorsun. O titretiyor adamlar habire Akdeniz'de sondajlıyor. Titrettikçe bu İsrail kendine geliyor. Asıl sen titre, milletine ve Başkentin Ankara'ya dön. Yabancı yerlerde alkış peşinde koşacağına, milli menfaatlerini koru. Böyle titretilmekten İsrail de zevk alıyor.'' Hükümetin, Kıbrıs politikalarını da eleştiren Vural, dönemin AK Parti Hükümeti'nin Annan Planı çerçevesinde kuzeydeki petrol ve doğalgaz yataklarını Rumlara verilmesini kabul ettiğini ileri sürdü. Vural, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile imzaladığı ''münhasır ekonomik bölge'' anlaşmalarıyla önemli avantajlar elde ettiğini söyledi. Bu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin kuşatıldığını savunan Vural, ''Ama Türkiye bu oyunu bozamadı. 'Her zaman Rumların bir adım ötesinde olacağız' diyen Başbakan Erdoğan, adamlar ne istediyse iki katını veriyor'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan, İsrail'e yönelik olarak, 'gerekirse savaşırız' diyor'' sözleri üzerine Vural, şöyle konuştu: ''Eğer ülkenin milli menfaatlerine yönelik ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyorsa -ki anlaşılan öyle düşünüyor- İsrail'i füze kalkanı ile koruyoruz... İsrail'in bölgedeki güvenliğini sağlayacak politikalarını uygulamasına rağmen Başbakan 'savaş sebebi' demesi bir retorik ve nutuktan ibaret değilse bu tehdidi TBMM'ye getirmeli. Savunmadan sorumlu olan Bakanlar Kurulu'dur. Konuyu TBMM'ye getirmeli ve gerekli hududu, şümulü, zamanı hükümet tarafından belirlenmek üzere bir yetki almalı. Ya da bir savaş sebebine ilişkin bir notayı vermeli.''