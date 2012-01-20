-Vural: Cumhurbaşkanı veto etmeli TBMM (A.A) - 20.01.2012 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nu veto etmesi gerektiğini söyledi. Vural, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'na ilişkin değerlendirmede bulundu. ''TBMM'nin dün akşam kanunun aracılığıyla, AKP içindeki derin çatlak ve çatışmaları örtmeye alet edildiğini'' öne süren Vural, ''Dün çıkarılan yasa doğrudan doğruya AKP içerisinde koalisyonun, makam ve mevkilerini ulufe gibi dağıtmak, bu makam ve mevkilerin sürelerini AKP içerisindeki pazarlıkların bir unsuru olarak kullanmak amacıyla hazırlanmıştır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin pazarlık konusu edildiğini ileri süren Vural, şöyle devam etti: ''Oysa Cumhurbaşkanlığı makamı, devletin ve milletin birliğini temsil eder. Bu makam, AKP'nin kendi iç tartışmalarının makamı değildir. AKP'nin içerisinde yapılan pazarlıklar için bu makam ve mevkiler bu şekilde yozlaştırılamaz ama gelinen noktada bu makamın adeta siyasi bir makam, AKP'nin politbürosunun bir makamıymış gibi bir anayasa darbesi yapılmış ve maalesef kanunla anayasa değiştirilmiştir. Kanunların Anayasa'ya uygun olması gerekirken şimdi Anayasa'nın kanunlara uygun hale dönüştürülmesi gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Bu adeta gaspla Cumhurbaşkanının görev süresini uzatma yasasıdır. Devletin, birliğini ve bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanı'nın hiçbir güç karşısında boynunu eğmemesi gerekir. Biz böyle bir Cumhurbaşkanı istiyoruz. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken ilk görev, hukuka aykırı bu irade karşısında dik durmalıdır ve bununla ilgili yasayı veto etmelidir.'' ''Sayın Cumhurbaşkanı kimden, neden korkuyorsunuz?'' sorusunu yönelten Vural, ''Siz 5 yıl için göreve seçildiniz. Bir kez daha görev yapmak istiyorsanız aday olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı parti içerisindeki politbüroların baskılarına, tehditlerine, şantajlarına boyun eğmemelidir'' dedi. -''Anayasa'nın hiç mi değeri yoktu''- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kanuna ilişkin sarfettiği, ''Anamuhalefet partisi Anayasa Mahkemesine gidebilir'' sözlerine de değinen Vural, ''Yani sen peşinen bu kanunu onaylayacağını açıkladığına göre demek ki bu kanun doğrudan doğruya kapalı kapılar ardından sizlerle yapılan pazarlıklarla gündeme getirilmiştir. Milletvekillerinin söylediklerinin, Anayasa'nın hiç mi değeri yoktu'' diye konuştu. Referandumda 19 milyonu aşkın insanın kanuna ''evet'' dediğine dikkati çeken Vural, Cumhurbaşkanı Gül'ün de o dönemde görev süresinin 5 artı 5 olarak düzenlendiğine ilişkin sözleri bulunduğunu iddia etti. Vural, ''Bu millet neyi onayladı? Bu işi mertçe yapmak gerekir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır demedi mi? Buna karşılık parlamentodaki 224 kişiyle bu iradeyi değiştirmek millete saygısızlıktır'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün veto yetkisini kullanmamasının, makamı tartışmalı hale getireceğini savunan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu şuna benziyor; minare eğri iple doğrultmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı bu eğri minare iple doğrultulmaz. Burhan Kuzu'nun ipiyle hiç doğrultulmaz. Burhan Kuzu'nun tavrı da 'minareyi eğri yapmışlar, Anayasayı eğri yapmışlar, iple doğrultalım'... Bu çocukça işlerden vazgeçin. Anayasayı değiştirin. Sayın Cumhurbaşkanı daha kanunu bile incelememiş. İnsan bir inceler. İncelemeden önceden onaylamış. Sayın Cumhurbaşkanı kalpı diyecek ki mertçe, 'Vallahi lafı, cimi bilmem. 31 Mayıs 2007'de bu kanun kabul edildi mi, edildi. 5 artı 5 diye ben miting meydanlarında söylemedim mi? Bundan sonra '7 yıl' falan yok öyle bir şey. Ben önce millet iradesine güvenirim. Ben AKP'nin değil aynı zamanda tüm milletin cumhurbaşkanı olarak böyle bir teklifi kabul edemem' O zaman Cumhurbaşkanı olursun.'' -''Minareleri eğriltikten sonra...''- ''Kanunla Anayasa değiştiriliyor. Sonra Anayasa Komisyonu Başkanı kalkıp bize 'anlamazsınız' diyor'' ifadesini kullanan Vural, ''Kendisinin anladığı bu kadarsa vallahi bilemiyorum. Arkadaşlarım Anayasa'dan daha fazla anlıyor demektir. Çünkü biliyorsunuz bu konuda ÖSYM'yi de sormuşlardı. 'KPSS'nin süresi ne kadardır?', '5 yıldır' demişti'' diye konuştu. ''Anayasa Komisyonu Başkanı'nın da bir şeyden anlamadığının ortada olduğunu'' ileri süren Vural, ''Allah daha fazla bildiğinden korusun Kuzu'nun. Böyle kuzu kuzu Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapılmaz. Anayasa Komisyonu Başkanı, Anayasa'nın arkasında durur ama Kuzu gibi Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapanlar, minareleri eğriltikten sonra iple düzeltmeye çalışırlar. Bence hukuk fakültesine girmesi yerinde olur. Öğrencilere önerdiği yumurtayı yese daha sağlıklı olur'' şeklinde konuştu. Burhan Kuzu'nun, 5 günlük süreyi 10 güne çıkarma konusundaki talebi Anayasaya aykırı olarak değerlendirdiğini ifade eden Vural, ''Ama 5 yıllık görev süresini 7 yıla çıkarmayı Anayasaya uygun buluyor'' dedi. Vural, 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasıyla ilgili Geçici 15. maddenin kaldırıldığını anımsatarak, ''Biz dedik ki bu maddeyi çıkartmak yerine yargılanmasına ilişkin bir hüküm de koyalım. Yapmadılar bunu. Geçici 15. madde kalktı ama Evren'i de kurtarmak için bir ip sağlamış oluyorlar'' ifadesini kullandı. Vural, bir gazetecinin, ''CHP, YÖK'ün katsayı uygulamasının kaldırılması kararının iptali için Danıştaya başvuruyor. Değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna, ''Hiç doğru bulmuyoruz. Katsayı konusunda bir farklılık oluşturulmasını doğru bulmuyoruz'' yanıtını verdi.