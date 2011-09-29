-Vural: Bu milletin ciğerini kediye teslim eden kim? TBMM (A.A) - 29.09.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Başbakan'ın ciğeri yanıyor ama bu milletin ciğerini kediye teslim eden kim?'' dedi. Vural, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanları toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. ''Terörle mücadelede yanlış politikalar uygulamış bir Başbakan, yanlışlıkların üstünü örtmek için büyük bir gayret sarf etmektedir. Umarız sayın Başbakan yanlışlıklarının farkına varmıştır'' diyen Vural, yapılan hataların bedelini milletin ödediğini söyledi. Başbakan'ın ''ciğerim yanıyor'' sözlerini anımsatan Vural, ''Bu sözü kendisi açısından bir kazanç olarak görüyorum. Gerçekten milletimizin ciğeri, yüreği yandı. Eğer Başbakan 9 yıl sonra bu empatiyi kurabilmişse, terörün vahşi yüzünü görebilmişse, bu bir kazançtır'' diye konuştu. ''Terör örgütünün, maskeli siyasetle millete hazmettirilmek istendiğini'' iddia eden Vural, şunları söyledi: ''Eğer Irak'ın kuzeyinde PKK, ABD şemsiyesi altında Barzani tarafından korunup kollanırken, semirtilirken uyursanız, ciğeri kediye teslim etmiş olursunuz. Terör örgütünün mensuplarını devlet törenleriyle karşılarsanız, ciğeri kediye teslim etmiş olursunuz. Başbakan'ın ciğeri yanıyor ama bu milletin yüreğini, ciğerini kediye teslim eden kim? Sayın Başbakan: Ciğeri kediye teslim etme politikasından vazgeç.'' Vural, Başbakan'ın ''muhalefet çözüm getirmiyor'' dediğini belirterek, ''Çözüm getiriyoruz, 'Bunların aklına ihtiyacımız yok' diyor. Çözüm getiriyoruz görmüyor. Gözler var görmüyor, kulaklar var duymuyor. Ama biz çözümlerimizi hep dile getirdik'' dedi. Daha sonra Vural, gazetecilerin sorularını yanıtladı. BDP'nin Meclise gelme kararının sorulması üzerine Vural, şunları söyledi: ''Türk milletinin egemenliği TBMM'dir. Bu egemenliği kullanmak isteyenler burada kullanacak. Hukuki meşruiyet içerisinde temsil yetkisi olanların sahip oldukları görüşler varsa bunlar TBMM'de iletilir. Verdikleri karar kendilerinindir, bizi ilgilendiren bir konu değildir ama gönül ister ki parlamentoda seçilmiş bütün milletvekillerinin iradelerini kullanabileceği bir ortam hasıl olsun. Bizim de iradesini kullanamayan milletvekilimiz var. Ancak burası vatanın, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli egemenliği yol haritası olarak gören TBMM'dir. Bütün milletvekillerini bu milletin egemenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum.'' 12 öğretmenin terör örgütü tarafından kaçırılmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Vural, ''2002'de etkinliği kaybolmuş bir terör örgütü bugün öğretmeleri kaçırıyor. Burada terör örgütünün asıl amaçlarından biri de milleti eğitimden yoksun bırakmak. Öğretmenlerimizi yok etmek istedikleri gibi öğretmenlerimizin öğrettiklerini de yok saydırmak istiyorlar. Bunu silahla yok etmek isteyenler olduğu gibi siyaseten yok etmek isteyenler de var'' dedi.