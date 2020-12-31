Vuhan'ın DSÖ'ye "gizemli hastalığı" bildirmesi üzerinden bir yıl geçti; Çin'deki Koronavirüs mücadelesinden geri kalanlar ve anlatılmayanlar

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Çin'in Vuhan kentinde yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü'ne "gizemli salgını" bildirmesinin üzerinden bir yıl geçti. Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk ortaya çıktığı ve kısa süre içinde yayıldığı Vuhan'da yetkililer bir yılın sonunda salgının kontrol altına alındığı duyururken, ilk vakaları bildirmek isteyen doktorlara kulakların tıkandığı, salgının uzun bir süre tehlike olarak görülmediği de hatırlanıyor.

The Guardian, bugün dünya genelinde 1.79 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde bir yıl sonraki atmosferi inceledi. Vuhan'da "gizemli hastalık" olarak tespit edilen Koronavirüs, 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine bildirilmişti. Salgının ilk günlerinde virüsün bulaşıcılığı konusunda soru işaretleri, durumun ciddiyetinin geç kavranmasına neden olmuştu.

Vuhan'da yaşayan 11 milyon insan, haftalarca virüsün endişe verici olmadığına dair açıklamaların ardından 23 Ocak 2020'de karantinaya girdi. Vuhan'da karantina 76 gün sürdü. Salgının en ağır geçtiği günlerde binlerce yerel gönüllü eksik kişisel koruma ekipmanlarını hastanelere götürdü, hasta kişileri hastanelere taşıdı, sağlık çalışanları kendileri Koronavirüs'e yakalanana kadar hastaları tedavi etti, hızla geçici hastaneler kuruldu.

Vuhan'da kurulan üç ay sürecek "Çin'in Koronavirüs mücadelesi" başlıklı sergi, Vuhan'da başlayan salgında kontrolün nasıl sağlandığını anlatıyor. Çin Komünist Partisi, Vuhan'daki yerel mücadelenin ötesinde merkezi hükûmetin Koronavirüs'le mücadeledeki etkisine vurgu yapıyor.

Mücadelede anlatılmayanlar

Çin'de hükûmet salgınla mücadelede başarı öyküsünü aktarırken eksik kalan noktaların da olduğu belirtildi. İlk vakalar ortaya çıktığında çalışma arkadaşlarına "Sars benzeri bir hastalıktan" bahseden ve 30 Aralık'ta "ihbarcı" olması suçlamasıyla polisler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra kendisi de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr Li Wenliang anılmadı.

Vuhan'da yaşayanların hafızasında salgının ilk günlerinde durumun ciddiyetini vurgulamak isteyen ancak ciddiye alınmayan doktorlar kaldı. 76 yaşındaki babasını Koronavirüs nedeniyle kaybeden Zhang Hai isimli vatandaş, babasının ölümünün salgın başta ciddiye alınsaydı önlenebileceğini düşündüğünü söyledi. Hai "Vuhan'dak yetkililer hesap verene kadar rahat etmeyeceğim" dedi. Hai, 31 Aralık ile 23 Ocak arasında atılmayan adımlar nedeniyle hesap verilmesi gerektiğini söyledi.