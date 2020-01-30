Vuhan'dan Türkiye'ye gelecekler için prosedür belirlendi: 14 gün karantinaya alınacaklar

Çin'de Koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşı Koca Yusuf operasyonuyla tahliye edilecek. Ambulans uçağa çevrilen Koca Yusuf adlı askeri kargo uçağıyla Türkiye'ye gelecek yolcular ve mürettebat özel kıyafetler giyecek. Gelen kişiler 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Karantina bölgesi olan Vuhan’dan alınacak vatandaşlar için Çin hükümeti nezdinde girişimler yapıldı, gerekli izinler alındı. Tahliye için bir askeri kargo uçağının ambulans uçağa dönüştürüldüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek kişilerde henüz hastalık belirtisinin olmadığını söyledi. Koca, Türkiye'ye gelecek kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalık Yönünden Yüksek Riskli Bölgeden Zorunlu Hallerde Tahliye Prosedürü’nü de Vuhan’a özel olmak kaydıyla güncelledi. Prosedürde şu kurallar yer aldı: