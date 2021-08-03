Vuhan'da yeniden Koronavirüs vakası tespit edildi; tüm şehre test yapılacak

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Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk tespit edildiği Çin’in Vuhan şehrinde bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez yerel vaka tespit edildi. Vuhan’da bütün nüfusa Koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

France 24’te yer alan habere göre, Vuhan’dan üst düzey bir yetkili olan Li Tao 11 milyonluk şehirde herkese test yapılacağını duyurdu.

Vuhan’da bu hafta yedi kişide Koronavirüs testi tespit edildiği belirtildi.

Virüsle mücadele sert önlemlerin alındığı Vuhan’da 2020’nin başında uygulanan karantina sonrası salgın kontrol altına alınmıştı.

Çin’de dün 61 Koronavirüs vakası tespit edilirken Pekin, virüsün tespit edildiği şehirlerle tüm ulaşım yollarını kapatma kararı aldı.