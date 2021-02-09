Vuhan'da Covid-19'un kaynağını araştıran Dünya Sağlık Örgütü ekibi bugün açıklama yapacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı uzmanlar, dört hafta süren yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağına dair Çin'in Vuhan kentinde yaptıkları incelemelerin ardından bugün bir açıklama yapacak.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Uluslararası ekibimiz dört hafta boyunca Koronavirüs'ün kaynağına dair araştırmalarını sürdürdü. Bugün Çinli meslektaşlarıyla birlikte bir basın konferansı gerçekleştirecek" dedi.

Uzmanların Çin'deki incelemeleri süresince detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Çin'de yetkililerin medyayı uzmanların incelemelerinden uzak tuttuğu belirtildi.

Covid-19, ilk olarak Aralık 2019'da Vuhan'da tespit edilmişti.