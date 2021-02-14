Vuhan'a DSÖ heyetiyle giden enfeksiyon hastalıkları uzmanı: Çin, ilk hastalara dair ham verileri bize sunmadı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü heyetinin bir parçası olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Çin'in ilk hastalara dair birincil verileri sunmadığını, yalnızca bir özet sunduğunu söyledi.

DSÖ ekibinin Çin'in Vuhan kentine Covid-19'un kaynağını araştırmak üzere yaptığı ziyaretin ardından Reuters'a açıklamalarda bulunan Avustralyalı bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Çin'in kendilerine ilk Koronavirüs hastaları hakkında ham verileri vermediğini, yalnızca özet sunduğunu söyledi.

Ham verilerin incelenmesinin standart bir prosedür olduğunu söyleyen doktor Dominic Dwyer, "Neden vermediklerini bilmiyoruz. Siyasi bir neden mi, zor mu, zamanı mı değil?"

DSÖ ekibinin Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Covid-19'un kaynağına dair net bir tespit yapılamamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Koronavirüs'ün kaynağının açıklanmasına dair endişeleri olduğunu" söylemişti.