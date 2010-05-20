Vücut yaptı üstüne para aldı

T24 - Jake Gyllenhaal vücut yaptı yapımcılardan ekstra ücret aldı.



Önümüzdeki cuma tüm dünyada gösterime girecek Prince of Persia filminin başrol oyuncusu Jake Gyllenhaal, yapımcıların vücut yapması için kendisine ekstra ücret ödediğini açıkladı. Filmin çekimlerinden altı ay önce özel bir koçlaçalışmaya başlayan ve vücuduna tam 15 kilo kas ekleyen Gyllenhaal, yapımcılarla yaptığı özel anlaşma sayesinde filmden aldığı sekiz milyon doların üzerine iki milyon dolar daha kazandı. Vücut geliştirme sürecinin kendisi için çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Gyllenhaal, "Bütün günü spor salonunda geçirme fikri bazılarına sıkıcı gelebilir ama benim için durum oldukça farklı. Sette bile aradaki boşluklarda spor yapıyordum. Bir kere vücudunuzu istediğiniz hale getirince onu korumak.



