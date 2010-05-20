T24 LogoT24 Logo
Magazin

Vücut yaptı üstüne para aldı

Jake Gyllenhaal vücut yaptı yapımcılardan ekstra ücret aldı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - Jake Gyllenhaal vücut yaptı yapımcılardan ekstra ücret aldı.

Önümüzdeki cuma tüm dünyada gösterime girecek Prince of Persia filminin başrol oyuncusu Jake Gyllenhaal, yapımcıların vücut yapması için kendisine ekstra ücret ödediğini açıkladı. Filmin çekimlerinden altı ay önce özel bir koçlaçalışmaya başlayan ve vücuduna tam 15 kilo kas ekleyen Gyllenhaal, yapımcılarla yaptığı özel anlaşma sayesinde filmden aldığı sekiz milyon doların üzerine iki milyon dolar daha kazandı. Vücut geliştirme sürecinin kendisi için çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Gyllenhaal, "Bütün günü spor salonunda geçirme fikri bazılarına sıkıcı gelebilir ama benim için durum oldukça farklı. Sette bile aradaki boşluklarda spor yapıyordum. Bir kere vücudunuzu istediğiniz hale getirince onu korumak.

 

ETİKETLER

Jake Gyllenhaal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24