Vücut şeklinize göre yeme planı oluşturun

Şeker hastası olmak istemiyorsanız zayıflayın



Geniş kalçalar





Tuzu kesin

Meyve yiyin



Protein alın

Şekerden kaçın



Masaj



Spor



Soğuk su



Nemlendirme

Oturmayın



Su için

Kalın Bel ve Göbek



Yemek yeme şekli

Pişirme

Sabah kahvaltısı



Lifli yiyecekler

Spor

Nefes alma

Rahatlayın

Her bölgeden



Yağı ve şekeri kesin

Protein alın



Atıştırmayı unutun

Sebze ve meyve

Masaj

Spor

Her kadın farklı vücut yapısına sahiptir ve bu yapıya göre kilo alır. Bazı kadınlar ne kadar diyet yapsa da kalçalarından, bazıları da göbeklerinden bir türlü kurtulamaz. Durum böyle olunca da, diyetlerin bir işe yaramadığı düşünülür. Oysa vücut şeklinize göre bir yeme düzeni oluşturursanız istediğiniz bölgeden kilo vermeniz mümkün olabilir. Seda dergisinde yayımlanan haberde, vücut şekline göre kilo vermenin sırları anlatılıyor.Kilo fazlalığınız kalça bölümünde toplanıyor ve ne yaparsanız yapın bu fazlalıklardan kurtulamıyorsanız, yediklerinizi vücut tipinize göre ayarlamalısınız. Çünkü bu tür vücutlarda sorun sadece kilo, yağ değildir; aynı zamanda kalçalarda ve bacaklarda oluşan selülit de büyük problemdir.Tuzun içeriğinde bulunan sodyum, suyu tutar; bu nedenle tuzu hem sofranızdan hem de mutfağınızdan çıkarmalısınız. Hazır yiyeceklerde çok fazla tuz olduğunu unutmamalı ve yemeklerinizde bu ürünleri kullanmamalısınız. Peynir seçiminde de tuzsuz olanları tercih etmelisiniz.Sebzelerin tuz oranı yüksek olduğu için sebze yerine meyve ağırlıklı beslenmenizde yarar vardır. Su ve doğal şeker içeren meyveleri her öğün rahatlıkla tüketebilirsiniz.Protein vücuttaki yağların kasa dönüşmesine yardımcı olur. Bu nedenle öğünlerinizde protein ağırlıklı beslenmenizde yarar vardır. Sabah kahvaltısında yumurta yiyebilir, öğünlerinizde ızgara et, balık ve tavuğu tercih edebilirsiniz.Kilo almanıza neden olan en önemli sebeplerden biri şekerdir. Tatlı, kek, çikolata gibi yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız. Ekmek, kuru sebze, tahıllı yiyecekler gibi karbonhidratlar enerji sağlayacağı için bu yiyecekleri şekerli gıdalar yerine tercih edebilirsiniz.Masaj yaptırmanın yararını görebilirsiniz. Özellikle vücudunuzun alt kısmına uygulanan el masajları yanında teknolojik aletlerle yapılan masajlardan da yardım alabilirsiniz. Böylece vücudunuzdaki kan akışı da hızlanacaktır.Spor yapacaksanız en uygununun yüzme olduğunu unutmamalısınız. Yüzme ile birlikte bacaklarınız ve kalçalarınız çalışırken selüloitleriniz de azalır. Aynı zamanda bisiklete binmek, yürüyüş yapmak da sizin için en yararlı ve işlevsel olan sporların başında gelir.Duş alırken çok sıcak su yerine soğuk suyu kullanmalısınız. Banyodan çıkmadan önce beş dakika basenlerinize ve bacaklarınıza soğuk su tutmak yararlı olacaktır.Banyodan çıktıktan sonra mutlaka cildinizi nemlendirmelisiniz. Selüloitle mücadele için her gün selüloitler için geliştirilmiş kremleri ve yağları sürmeyi ihmal etmemelisiniz.Uzun saatler boyunca oturan kişilerin, kilolarının kalça bölgesinde toplanması çok görülen bir durumdur. Bu nedenle sürekli hareket halinde olmaya çalışmalı ve uzun süre aynı şekilde oturmamaya dikkat etmelisinizSu içmek vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda selüloitlerin oluşmasını da engeller. Bu nedenle günde en az 8 bardak su içmelisiniz. Asitli içeceklerden kaçınmalı, taze sıkılmış meyve sularını ya da ayranı içecek listenize eklemelisiniz.- - -Kalçalı kadınların aksine bu tür vücuda sahip olanların kilo fazlalıkları bel ve karın bölgesinde toplanır. Kadınsı yuvarlak hatlar daha azdır. Popo, kalça ya da göğüsler çok büyük değildir. Bu tür bir vücuda sahip olan kadınların birçoğunun yeme düzeni bozuktur.Çok hızlı yemek yeme alışkanlığınızı varsa bunu bir kenara bırakmalı ve lokmaları iyice çiğneyerek yutmayı bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Oturarak, yavaşça ve dikkatli yemek yemelisiniz. Yemek yerken çok fazla sıvı tüketmemelisiniz.Hazır yemeklerin birçoğunun içeriğinde çok fazla şeker ve yağ bulunur. Bu da fazla kilolara neden olur. Yemeklerinizi mümkün olduğu kadar taze yiyeceklerle yapmalı, hazır yemek yemekten kaçınmalısınız. Dışarıda yemek yerine evde yemek yemeyi tercih etmelisiniz.Sabahları mümkün olduğunca iyi bir kahvaltı yapmalısınız. Çünkü kahvaltı sizi gün boyu tok tutacak bir öğündür. Öğlen yemeğinizde de çok fazla abartmadan yemeli akşamları ise hafif yiyeceklerle geçirmelisiniz. Böylece sindirim sisteminiz daha iyi çalışacak ve daha kolay kilo vereceksiniz.Düz bir karın için iyi bir sindirim sisteminiz olmalıdır. Lifli yiyecekleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu nedenle bol bol sebze tüketmeli, öğünlerinizde çorba içmelisiniz.Bu vücut tipi için de yüzme en uygun sporlardan biridir. Yüzme dışında evde müziği açarak dans edebilir, mekik çekebilirsiniz.Stresi yenmek için her gün nefes alma egzersizi yapabilirsiniz. Burnunuzdan aldığınız havayı iyice içinize çekerek dışarı vermek ve bunu günde birkaç defa yapmak sizi rahatlatacak tekniklerdendir.Yapılan araştırmalar stresli olan kişilerin kilo fazlalığının göbek bölgesinde daha çok toplandığını gösteriyor. Göbeğinizden kurtulmak için stresten uzak durmanızda yarar vardır. Bunun için yoga yapabilir ya da diğer rahatlama tekniklerinden yardım alabilirsiniz.---Bu tip vücut şekline sahip olanlar için şanslı denilebilir çünkü kilo aldıklarında göğüsler, kalçalar, bacaklar ya da karından alınır. Fakat bu vücut tipinde çok az alınan bir kilo bile iri gösterebilir.Kalori alımını durdurmak için yağ ve şekeri hayatınızdan çıkarmalısınız. Özellikle tereyağı, margarin, krema, bisküvi, tatlı ve şekerden uzak durmalısınız.Protein alımınızı kesmemelisiniz. Et, tavuk ve balığı bol bol tüketmelisiniz. Öğünlerinizde bu yiyeceklere yer vermelisiniz.Özellikle öğün aralarında yediğiniz kocaman sandviçleri bir kenara bırakmalı, bunun yerine bir diyet bisküviyi ya da meyveyi tercih etmelisiniz. Ayrıca su içmek de kendinizi tok hissetmenizi sağlayacaktır.Düşük kalorili sebze ve meyvelerden istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Hem vitamin hem de mineral bakımında ihtiyaçlarınızı meyve ve sebzelerden sağlayabilirsiniz.Masaj selülitlerin oluşmasını engellerken, formda kalmanıza ve kendinizi iyi hissetmenize de yardımcı olur. Bu nedenle banyoda kendinize kremlerle masaj yapmayı bir alışkanlık haline getirebilirsiniz.Sizi formda tutacak sporları seçmelisiniz. Günde 40 dakika egzersiz yapabilirsiniz. Koşabilir, bisiklete binebilir ya da ağırlık çalışabilirsiniz.