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Sağlık

Vücut kitle endeksi formülü yanlış sonuç veriyor!

Obeziteyi tespit etmek için en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul edilen vücut kitle endeksi formülünün yanlış sonuç verdiği öne sürüldü. Buna göre formül insanı daha zayıf gösteriyor

05 Nisan 2012 12:18

 

ABD’de yayımlanan bilim dergisi PLoS One’da yayımlanan bir araştırma vücut kitle endeksi formülü ile yapılan ölçümlerin yanlış çıktığını ortaya koydu. Doktor Eric Braverman tarafından yapılan araştırmaya göre vücut kitle endeksi ile fazla kilolu olarak belirlenenlerin büyük kısmı aslında obez. Kilogram cinsinden kilonun, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan formül bugüne dek obeziteyi tespit etmek için en güvenilir yöntemlerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak Braverman’in araştırmasına göre yüzeysel bir hesaplama olan vücut kitle endeksi hem erkeklerde hem de kadınlarda yanılıyor.
 

Obez oranı yüzde 60’a çıkabilir

 
Buna göre, yağ oranını doğru şekilde hesaplayamayan formül ile sadece fazla kilolu olarak tespit edilen kadınların yaklaşık yarısı aslında obez. Erkeklerde ise bu oran yüzde 39 olarak açıklandı. Braverman doğru oranın tespit edilmesi için vücut kitle endeksi yerine DXA yöntemini öneriyor. Bu yöntem ile kemik ağırlığı x ışınları ile hesaplanıyor.
 
Yöntem sağlıklı bir şekilde yağ, kas ve kemik oranını ayırabiliyor. Vücut kitle endeksinin geçerliliği kalkarsa ABD’de bugüne 3’te 1 olarak kabul edilen obez oranı yüzde 60’a kadar çıkacak. Braverman doğru yöntemin kullanılmasının obezitenin yol açtığı kalp rahatsızlıkları, diyabet, felç ve yüksek tansiyon gibi sorunlara karşı önlem alınmasını sağlayacağını söylüyor.

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