Vücut kamerası görüntüleri, Chicago'da polis memurunun 13 yaşında bir çocuğu vurarak öldürdüğünü gösterdi!

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Yeni paylaşılan vücut kamerası görüntülerinde ABD'nin Chicago kentinde bir polis memurunun 13 yaşındaki bir çocuk olan Adam Toledo'yu ellerini kaldırırken vurarak öldürdüğü görülüyor.

Yayınlanan görüntüler insanlarda büyük öfke yarattı ve kalabalıklar Toledo'nun geçen ay öldürüldüğü noktada toplandı. Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, şehrin önde gelen Hispanik liderleriyle bir araya gelerek sükunet çağrısında bulundu.

Kamera kayıtları halkla paylaşılmadan önce yaptığı konuşmada sesi titreyen Lightfoot, görüntüleri izlemenin çok zor olduğunu belirtirken "Adam'ı yüz üstü bıraktık" dedi.

Adam, Chicago'nun çoğunlukla Hispanik ailelerin yaşadığı bir bölgesinde öldürüldü ve Illinois'de yıllardır öldürülen en genç insan oldu.

Yayınlanan görüntülerde polis memurunun Toledo'yu karanlık bir ara sokakta kovalarken küfür ettiği, "Dur! Elindeki silahı bırak!" ve "Bana ellerini göster. Bırak! Bırak!" diye bağırdığı duyuluyor.

Olay sırasında Toledo, 21 yaşındaki Ruben Roman ile birlikteydi. Toledo'nun vurulduğu geceyle ilgili Ruben'a suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer Toledo'nun olay sırasında elinde bir silah olduğunu ve polislere doğru döndüğünü iddia etmişti. Ancak görüntülerde Toledo'nun polis memur bağırdıktan sonra durduğu ve ellerini kaldırdığı; elinde silah olmadığı görülüyor. Hispanik çocuk daha sonra kısa mesafeden polis tarafından göğsünden vuruluyor.

13 yaşındaki Toledo'yu vuranın 2015'ten beri Chicago Polis Departmanı'nda görev yapan beyaz polis memuru Eric Stillman olduğu açıklandı.