Vücut ısısını yükselten ceket Türkiye'de

T24 - İngiltere'de alüminyum PET malzeme ve nanoteknolojiyle geliştirilen, şok ve donma gibi acil durumlarda vücut ısısını yükseltmeye yarayan "surviva jak" isimli ceket, Türkiye'de de satılmaya başladı.



Kar, yağmur ve fırtınadan etkilenmeyen ceket, giyen kişiyi donmaktan ve hipotermiden koruyarak hayatta kalmasını sağlıyor.



"Surviva jak (hayat kurtaran ceket)"in Türkiye Distrübütörü Eme Teknoloji Kurucu ortağı Ersin Mete Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alüminyum PET malzemeden üretilen ceketin nanoteknoloji ile İngiltere'de geliştirildiğini anlattı.



Acil durumlar için üretilen ceketin hipotermi denilen vücut ısısının ani düşüşü, şok ve donmaya maruz kalarak bilincini yitiren kişilere uygulandığını dile getiren Ertürk, ceketin giyilmesiyle vücut ısısının eski seviyesine yükseldiğini ve o ısıda dengede kalarak bilincin tekrar yerine geldiğini ifade etti.



Vücut ısısının düşüşünün, önce bilinç kaybına daha sonra da ölüme sebebiyet verebildiğine dikkati çeken Ertürk, "Bir benzeri olmayan ceket, teknolojisi sayesinde kar, yağmur ve fırtınadan etkilenmiyor. Giyen kişiyi donmaktan ve hipotermiden koruyarak hayatta kalmasını sağlıyor" dedi.



Hayat kurtaran ceketin, yağmur, fırtına ve kardan etkilenmeyen, su geçirmez ve kolay yırtılmaz yapıya sahip şekilde yüksek teknolojiyle üretildiğini belirten Ertürk, ceketin 60 gramlık vakumlu paketi sayesinde her çantaya rahatlıkla girebildiğini ve her yere taşınabildiğini söyledi.



Ertürk, ceketin genel çalışma prensibinin ise vücut ısısını yüzde 90 oranında yansıtabilme özelliğine dayandığını bildirdi.



Ceketin, standart alüminyum battaniye ile kıyaslandığında 4 kat daha hızlı etki gösterdiğinin deneysel olarak kanıtlandığını ifade eden Ertürk, "surviva jak"de alüminyum battaniyede olmayan kapişon ve yapışkanlı bağlama yerleri sayesinde ısı kaybı minimumdur. Vücutta en çok ısı kaybının baş ve ense kısmından olduğu gerçeğinden hareketle bunun ne kadar önemli olduğu ortadadır. Diğer taraftan, alüminyum battaniyeyi mobil halde kullanmak neredeyse imkansızken, surviva jak'in en önemli özelliklerinden biri de giyene rahat hareket imkanı sağlayarak mobil halde de giyilmesine olanak sağlamasıdır" diye konuştu.



Ersin Mete Ertürk, İngiliz ordusu ile arama kurtarma ekiplerinin de kullandığı ceketin Türkiye'de doğal afetlerde kullanılması için Türkiye'ye getirdiklerini sözlerine ekledi.



