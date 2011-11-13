-Vücut ısısını yükselten ceket ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - İngiltere'de alüminyum PET malzeme ve nanoteknolojiyle geliştirilen, şok ve donma gibi acil durumlarda vücut ısısını yükseltmeye yarayan ''surviva jak'' isimli ceket, Türkiye'de de satılmaya başladı. Kar, yağmur ve fırtınadan etkilenmeyen ceket, giyen kişiyi donmaktan ve hipotermiden koruyarak hayatta kalmasını sağlıyor. ''Surviva jak (hayat kurtaran ceket)''in Türkiye Distrübütörü Eme Teknoloji Kurucu ortağı Ersin Mete Ertürk, alüminyum PET malzemeden üretilen ceketin nanoteknoloji ile İngiltere'de geliştirildiğini anlattı. Acil durumlar için üretilen ceketin hipotermi denilen vücut ısısının ani düşüşü, şok ve donmaya maruz kalarak bilincini yitiren kişilere uygulandığını dile getiren Ertürk, ceketin giyilmesiyle vücut ısısının eski seviyesine yükseldiğini ve o ısıda dengede kalarak bilincin tekrar yerine geldiğini ifade etti. Vücut ısısının düşüşünün, önce bilinç kaybına daha sonra da ölüme sebebiyet verebildiğine dikkati çeken Ertürk, ''Bir benzeri olmayan ceket, teknolojisi sayesinde kar, yağmur ve fırtınadan etkilenmiyor. Giyen kişiyi donmaktan ve hipotermiden koruyarak hayatta kalmasını sağlıyor'' dedi.