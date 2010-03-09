Vücut geliştirmenin püf noktaları

17 Nisan 2009 Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu olan ve şu an antrenörlük yapan Enes Erken’e vücut geliştirme hakkında sıkça sorulan soruları, bilinmeyenleri ve merak edilenleri sorduk. Mahmut Engintepe (MİHA)



Vücut gelişiminin püf noktaları nelerdir?



“Bu sporla ilgilenen kişinin yeterli zamanı olmalıdır. Disiplinli çalışmanın yanı sıra iyi beslenmek gerekiyor. Beslenme kısmı bu sporun en önemli kısmıdır. Eğer bir insan beslenmesine dikkat etmiyorsa boşa kürek sallamış olur. Yüksek proteinli ve karbonhidratlı yiyecekler tüketmelidir. Yüksek proteinli yiyecekler; pirinç, yumurta beyazı, beyaz et… Karbonhidratlar olarak ise makarnayı öneriyorum. Düzenli bir uyku ise bu işin olmazsa olmazlarındandır. Çünkü gelişim dinlenme dönemlerinde oluyor. Normal bir insan günde 8 saat uyumalıdır.”



Bu spor sadece gösteriş için mi yapılıyor?



“Bu sporla ilgilenen insan bu işin altyapısının olması gerektiğini görür ve sadece gösteriş için olmadığını anlar.”



Boy kısalığına neden olduğu söylentileri de var.



“Ben bu spora başladığımda 17 yaşındaydım, boyum da 1.68 cm’di. Ağır kilolar kaldırmama rağmen şu anda boyum 1.77 cm. Gelişimde herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. “



Vücut geliştirme sporunu bıraktıktan sonra kaslarda sarkma olur mu?



“Kasların sarkması konusuna gelince, kas bir dokudur sarkmaz. Eğer bu sporu yapıp bırakırsanız beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü spor yaptığın zaman aldığın kalorileri yakıyorsun, fakat sporu bıraktıktan sonra böyle bir şansın yok. Bu beslenme dengesizliği yağlanmaya yol açar ve kas dokusunun üzerinde yağlanmalar oluşur. Bu durum insanların dış görünüşlerinde bir çökme görüntüsü ortaya çıkarır. Ancak beslenmeye dikkat edilirse bu durum ortaya çıkmaz.”



Kullanılan ilaçların zararları var mı?



“Kullanılan ilaçlar istenilen sonuca ulaşmada hızlandırıcı bir faktör olarak alınır. Bunlardan bazıları; proteinler, aminoasitler, yağ yakıcılar. Bunların vücuda bir zararı yoktur. Doping değildir. Besinlerden alınması gereken vitamin ve minerallerin farklı bir yoldan alınmasıdır. Alınan bu ilaçların hazmı daha kolay olduğundan çabuk kana karışır ve hızlı bir gelişim gösterir.”



Bu sporun Türkiye’deki yeri nedir?



“Gözle görülür bir değişme var. Bunu spor kültürünün artmasına bağlıyorum. Yine de bu artmanın Türkiye’yi söz sahibi ülke konumuna taşıdığı söylenemez. Yeterince desteklenmiyor. Sponsor arayışında olan sporcular yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı profesyonel çalışmalara yönelmiyorlar. Çünkü masraflı ve zaman ayrılması gereken bir alan. Kadınların ise bu spora pek ilgisi yok.”



Vücut geliştirme sporuna başlamanın yaşı var mıdır?



“Kesinlikle yoktur. Fakat erken yaşta başlamak çok daha iyidir. Ağırlık kaldırmanın gelişime olumsuz bir yönde etkisi yoktur ve sağlıklı, atletik bir vücuda sahip olmak için yaşın önemi yoktur. Bu sporu bırakma yaşı diye kesin bir yaş da yoktur. Kendisini dinç hisseden herkes bu sporu yapabilir.”



66 yaşındaki Kazım Bozbay da Enes Erken’i doğrularcasına vücut geliştirme sporunu hala aktif olarak yapanlardan.



‘’Bu spora 17 yaşımda başladım. Askerlik yıllarım hariç hiçbir zaman ara vermedim. Benim çocuklarım da bu sporla uğraşıyorlar. Ağabey’im 70 yaşında ve 2 yıl öncesine kadar o da yapıyordu. Kalp rahatsızlığı geçirdiği için bırakmak zorunda kaldı. Vücut geliştirme sporu kendimi dinç hissetmemi sağlıyor. Gençlerin kaldırdığı ağırlıkları zorlanmadan kaldırabiliyorum. Ve herkese tavsiye ederim,’’ diyor.