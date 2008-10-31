Vücudunuzun nabzını kıyafetiniz tutsun!

Avrupalı araştırmacılar kaslara aşırı yüklenmeyi izleyebilen ve devamlı zorlamalardan kaynaklanan sakatlanmaları (RSI) önlemede yardımcı olabilen bir akıllı kumaş geliştirdi. Fakat bu sadece başlangıç. Söz konusu kumaşı geliştiren ekip, bebeğin kalp atışlarını takip edebilen hamilelik kemeri, hokey antrenmanları için özel kıyafetler ve idman sırasında kas yorgunluğunu izleyen gömlek gibi fikirleri de araştırıyor. Yeni geliştirilen akıllı kumaş vücudumuzu dinleyip veri toplayan ve değerlendiren elbiselerde kullanılacak.



Teknoloji ilerledikçe aklımızın ucundan geçmeyen alanlarda inanılması güç gelişmeler ve devrimler yaşanıyor. Bir çamaşır makinesinin, fırının, otomobilin hatta televizyonun bile "akıllı" olacağı fantezi düzeyinde de olsa akıllara gelirdi. Yaşı 30 civarında olanlar Kara Şimşek dizisindeki konuşan ve bilgi veren otomobil Kit’i hatırlayacaktır. Ancak günün birinde giydiğimiz elbiselerin akıllı olabileceği kimin aklına gelirdi? Oysa günümüzde, içine sağlık, yaşam tarzı ve iş hayatı uygulamalarına yönelik algılayıcılar yerleştirilen akıllı kumaşlar giyim kuşamda bir devrim vaat ediyor.



Önce iş güvenliği



Bir Avrupalı araştırma ekibi, alanda devrim niteliğinde tıbbi algılayıcı özellikli akıllı kumaşlar geliştirdi. Ekibin çalışmaları hamilelik takip kemerleri, idman tavsiyelerinde bulunan spor kıyafetleri, giyilebilir bilgisayar oyunu kontrolleri, tekrarlayıcı zorlama sakatlanmalarını (RSI) önleyen yelekleri mümkün kılıyor. Avrupa Komisyonu’nun araştırma ve teknolojik gelişmeyi destek amaçlı 6. Çerçeve Programı tarafından finanse edilen ConText projesi, öncelikle ciddi bir iş güvenliği sorununa çözüm geliştirebilmek için bir RSI yeleği geliştirmeye hedefledi. Devamlı tekrarlanan hareketler uzun vadede kalıcı sakatlanmalara yol açabiliyor. Her yıl büyük paralara mal olan bu problem, Avrupa çapında 40 milyon çalışanı etkiliyor ve iş kaynaklı tüm rahatsızlıkların yüzde 50’sini oluşturuyor.



Dikkat bebek var



ConText ekibi, önündeki bütün teknik ve bilimsel zorluklara rağmen başarılı bir RSI yeleği dizaynı geliştirdi ve şu anda yeleğin güvenilirliğini artırmak için çalışıyor. Ekibin iddialı programı, akıllı kumaş çalışmalarında yeni ve karmaşık konuları ele alarak kullanıcıları sağlıklarını korumalarını sağlayacak molalar vermeleri için uyarabilen faydalı, rahat ve güvenilir bir RSI yeleği ortaya çıkarmış oldu.



Spor da işin içinde



RSI yeleğinde başarılı olan ekip, başka uygulamaların yakın dönemde daha da ilgi çekici olabileceğini düşünerek çalışmalarını genişletiyor. Örneğin, bir bebeğin kalp atışlarını izlemek için bir hamilelik kemeri fikri ConText ekibi tarafından inceleniyor. Kısa vadede bunun tıbbi bir uygulamadan ziyade bir yaşam tarzı uygulaması olacağını düşünen proje uzmanları, çalışmaların uzun vadede zorlu gebeliklerin izlenmesinde yardımcı bir kemerin geliştirilmesini sağlayabileceğini belirtiyorlar. Bu gerçekleşene kadar ebeveynler en azından çocuklarının kalp atışlarını izleyebilmenin verdiği huzurun tadını çıkarabilecekler.



Spor etkinliklerinde kas gerilimleri de akıllı kumaşlar için başka bir olası uygulama alanı sunuyor. ConText proje ekibinin bir partneri de hokey oyuncuları için sopa sallama izleyicisi geliştirmeye çalışacak. Örneğin hokey antrenörleri oyuncularına oyunlarıyla ilgili geri bildirim vermekte zorluk çekiyorlar, dolayısıyla vuruşlarının yönünü detaylandıran bir kıyafet ilgilerini çekecek. Bu hokey gömleği sopa sallama sırasında kasların kullanım sırasını izleyecek. Aynı uygulama golf için de kullanılabilecek.



En ilginç ve yoğun araştırılan potansiyel uygulamalardan biri de fiziksel bilgisayar oyunu kontrolörleri. Bir bilgisayar oyununu kas etkinliğini sürekli takip eden bir kıyafet giyerek kontrol etme olanağı sadece sağladığı eğlence faktöründen dolayı değil, çocukları egzersize teşvik etmesinden dolayı da cazip. Böyle bir kıyafet de tüm partnerlerin algılayıcıları geliştirme ve kumaş dokularına entegre edebilme, kas etkinliğini ölçme ve değerlendirmede uzmanlıklarını gerektiriyor.