-VÜCUDUNUZU RAMAZAN'A HAZIRLAYIN ŞANLIURFA (A.A) - 23.07.2011 - Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde, öğle öğününü kaldırıp, yerine kavun-karpuz gibi mevsim meyvelerinin tüketilmesinin, vücudun oruca alıştırılması açısından önemli olduğu bildirildi. Özel OSM Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Remzi Yılmaz, özellikle yaz günlerine denk gelen Ramazan ayında vatandaşların beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların fazla gıda alımını azaltarak, oruca hazırlanmasını önerdi. Ramazan öncesinde toplam gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ''Ramazan ayına yaklaştığımız bu dönemde öğle ve akşam öğünlerinin önemli ölçüde azaltılması gerekiyor. Öğle öğününü kaldırıp, yerine kavun karpuz gibi mevsim meyvelerini tüketmeye özen göstermek vücudun oruca alıştırılması açısından uygundur. Böylelikle vücudun dengesi korunarak, Ramazan ayına girilebilmesi sağlanacaktır'' dedi. Doç. Dr. Yılmaz, Ramazan ayında da daha çok sebze ve sıvı tüketimine yönelik iftar sofralarının hazırlanmasının tercih edilmesi gerektiğini dile getirerek, iftarda bir anda ciddi miktarda gıda tüketiminin yerine daha çok açlığı yatıştırıcı hafif gıdaların tüketilmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Özellikle tatlı, dondurma ve kuru yemiş gibi gıdaların ise iftardan birkaç saat sonra tüketilmesinin hem alınacak lezzet açısından hem de düzenli beslenme açısından daha uygun olacağını belirten Yılmaz, her gün et yemekleri yerine daha çok farklı türden sebze, balık ve tavuk gibi gıdaların tüketiminin daha sağlıklı bir tercih olacağını dile getirdi. -''SIVI VE GIDA TÜKETİMİ ZAMAN ARALIĞINA YAYILMALIDIR''- Doç. Dr. Yılmaz, özellikle yaz aylarında sıvı tüketiminin fazla olduğunu hatırlatarak, Ramazan'da orucun açılmasının hemen ardından kısa sürede fazla miktarda sıvı tüketiminin yanlış olacağını vurguladı. İftarla birlikte bol sıvı tüketiminin aşırı şişkinliğe neden olacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: ''İftarla birlikte kısa sürede bol miktarda sıvı tüketiminin ardından bir de fazla yemek yenilmesi aşırı şişkinliğe neden olarak hem mide ve hem de kalp damar sağlığı açısından riskler oluşturuyor. Bu tür sorunların yaşanmaması için sıvı ve gıda tüketimi belirli zaman dilimine aralıklarına yayılmalıdır. Zaten içilecek bir veya iki bardak sudan sonra tüketilecek bir çorba da susuzluğu belli ölçüde kıracaktır. Sonraki saatlerde zaten yine sıvı alımı devam ederek, günlük ihtiyaç tamamlanacaktır.'' -''RAMAZAN'DA TOPLAM GIDA TÜKETİMİ AZALTILMALI''- Son yıllarda ihtiyaçtan çok fazla gıda tüketiminin yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, normalde toplumda görülen aşırı tüketimin Ramazan ayında azaltılması gerekirken tam tersi, tüketimin daha da arttığını gözlemlediklerini söyledi. Ramazan ayında fazla gıda tüketimi yapıldığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ramazan'da aşırı gıda tüketildiğine dair gözlemleri alışveriş merkezleri veya kendi soframızda rahatlıkla yapabiliriz. Ramazan ayında öğün sayısı azaltılmasına rağmen daha fazla gıda tüketimi yapılıyor. Bunda genelde sahur - iftar sofralarının abartılması büyük rol oynuyor. Fazla tüketimi bir de kısa bir zaman dilimine sıkıştırmak zorunda kaldığımız için vücut dengesi ciddi oranda bozuluyor. İftar yemeğinin azaltılması, 3-4 saat sonra ise ara öğün yerine geçebilecek meyve, dondurma, tatlı veya kuru yemiş seçeneklerinden birinin uygun ölçüde alınması dengeli beslenme açısından, dolayısıyla da kalp damar sağlığı açısından daha uygundur. Ramazan'da toplam gıda tüketimi azaltılmalı ve bu da dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.''