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Sağlık

Vücudunuz hastalık sinyali veriyor olabilir

Uzmanlar uyarıyor: Vücudunuzdaki değişiklikler hastalık belirtisi olabilir, dikkat!

16 Ocak 2009 02:00

Vücudunuz hastalık sinyali veriyor olabilir, sakın ihmal etmeyin!

Gözaltında koyu renkli halkalardan mı yakınıyorsunuz ya da dil tırnak diplerindeki koyu halkalardan. Belki hiç üzerinde durmuyor, geçiştiriyorsunuz. Ama uzmanlar uyarıyor, vücudunuzdaki bu değişiklikler hastalık işareti olabilir, dikkat!

Gözaltı halkaları

Gözaltınızdaki koyu renkli halkalar alerji işareti olabilir. Alerji yapıcı vücuda girdiğinde vücut histamin salgılıyor. Bu kimyasal damarları kan ve diğer akışkanlarla şişiriyor. Alerji testi yaptırarak alerjenleri hayatınızdan çıkartın.

Göz kapağı ve dizdeki beyaz lekeler

Sivilce olmayan bu dokular kolesterol depolarıdır. Kolesterol sayımı yaptırmanızda yarar var.

Dil üstünde oluşan sarı, beyaz tabakalar

Dilinizin üzeri sarı, beyaz veya turuncu bir tabaka ile kaplanıyorsa siz uyurken bağırsaklarınızdaki sıvılar yukarı çıkıyor demektir. Bu reflü sorununuz olduğunu gösterebilir. Baharatlı ve asitli yiyeceklerden uzak durabilirsiniz.

Tırnak diplerindeki koyu halkalar

Tırnakların altındaki sarımsı, kahverengi ve siyah renkli çizgiler muhtemelen ben denilen melanomdan kaynaklanan cilt kanseri olabilir.

Giderek azalan saçlar

Yüksek miktarda saç dökülmesi tiroit hormonu problemine işaret eder. Dengelemek için doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz.

Dökülen baş derisi

Omuzlarınızda beyaz döküntüler oldukça fazla birikiyorsa yüksek miktarda stres yaşıyorsunuz demektir. Stres, kortizol hormonunu fazla üretmenize ve baş derinizin kurumasına neden olur. Kepek şampuanları sorunu önleyebilir ancak kalıcı çözüm için dinlenmeye ve stresten uzak durmaya çalışın.

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