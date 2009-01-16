Vücudunuz hastalık sinyali veriyor olabilir, sakın ihmal etmeyin!



Gözaltında koyu renkli halkalardan mı yakınıyorsunuz ya da dil tırnak diplerindeki koyu halkalardan. Belki hiç üzerinde durmuyor, geçiştiriyorsunuz. Ama uzmanlar uyarıyor, vücudunuzdaki bu değişiklikler hastalık işareti olabilir, dikkat!



Gözaltı halkaları



Gözaltınızdaki koyu renkli halkalar alerji işareti olabilir. Alerji yapıcı vücuda girdiğinde vücut histamin salgılıyor. Bu kimyasal damarları kan ve diğer akışkanlarla şişiriyor. Alerji testi yaptırarak alerjenleri hayatınızdan çıkartın.



Göz kapağı ve dizdeki beyaz lekeler



Sivilce olmayan bu dokular kolesterol depolarıdır. Kolesterol sayımı yaptırmanızda yarar var.



Dil üstünde oluşan sarı, beyaz tabakalar



Dilinizin üzeri sarı, beyaz veya turuncu bir tabaka ile kaplanıyorsa siz uyurken bağırsaklarınızdaki sıvılar yukarı çıkıyor demektir. Bu reflü sorununuz olduğunu gösterebilir. Baharatlı ve asitli yiyeceklerden uzak durabilirsiniz.



Tırnak diplerindeki koyu halkalar



Tırnakların altındaki sarımsı, kahverengi ve siyah renkli çizgiler muhtemelen ben denilen melanomdan kaynaklanan cilt kanseri olabilir.



Giderek azalan saçlar



Yüksek miktarda saç dökülmesi tiroit hormonu problemine işaret eder. Dengelemek için doktorunuzun önerdiği ilaçları kullanabilirsiniz.



Dökülen baş derisi



Omuzlarınızda beyaz döküntüler oldukça fazla birikiyorsa yüksek miktarda stres yaşıyorsunuz demektir. Stres, kortizol hormonunu fazla üretmenize ve baş derinizin kurumasına neden olur. Kepek şampuanları sorunu önleyebilir ancak kalıcı çözüm için dinlenmeye ve stresten uzak durmaya çalışın.

