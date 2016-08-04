Vücudunda 5 böbrek var

Kendi böbrekleri işlevini kaybedince iki kez böbrek nakli yapılan ancak nakledilen organların da işlevini yitirmesi sonucu sağlığı bozulan 16 yaşındaki Behice Kesici'ye, trafik kazası nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki çocuğun böbrekleri nakledilmesiyle birlikte, genç kızın vücudunda 5 böbrek oldu.

Behice Kesici'ye 7 yaşındayken vücudunda oluşan morluklar nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorların hayatını sağlıklı şekilde sürdürmesi için böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Kesici'nin babaannesi Eliza Kesici gönüllü oldu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşan Kesici'nin mutluluğu 17 gün sürdü. Ameliyattan 17 gün sonra nakilli böbreği işlevini görmeyen Kesici, ilaç tedavisi görmeye başladı.

Bu sırada Kesici, Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli listesine yazıldı. Yaklaşık bir yıl ilaç tedavisi gören Kesici'ye beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin böbreğinin uyumlu olduğu bildirildi. Yine aynı hastanede yapılan ameliyatın ardından 7 yıl sağlıklı bir hayat süren Kesici'nin bu böbreği de 1 yıl önce işlevini görmez oldu. Rahatsızlığı nedeniyle hayatı hastanelerde geçmeye başlayan ve bu nedenle eğitimine açık liseden devam eden Kesici, yeniden organ nakli beklemeye başladı.

İki böbrek nakledildi

Kesici'ye bir yıldır beklediği haber yaklaşık 10 gün önce geldi. Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki bir çocuğun böbreklerinin bağışlandığı bildirildi. Ameliyat için hastaneye çağrılan Kesici'ye bebeğin iki böbreği Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla nakledildi.

"İyi bir jimnastikçi olmak istiyorum"

Naklin ardından bol bol su içtiğini söyleyen, yıllardır okulundan ve arkadaşlarından uzak olduğunu anlatan Kesici, "Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. 7 yaşından bu yana tek isteğim iyi bir dansçı olmaktı. Sağlığım buna el vermedi. Artık iyi bir jimnastikçi olmak istiyorum" dedi.

Kesici, evinde sürekli hikayeler yazdığını ve hikayelerini kitap haline getirmek istediğini dile getirdi. Kendisine hayat veren çocuğa da Allah'tan rahmet dilediğini anlatan Kesici, "Ailesine de başsağlığı diliyorum. Onlar için dua ediyorum" diye konuştu.

"Vücudunda 5 böbrek oldu"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise iki böbreğin aynı hastaneye nakledilmesinin ender yapılan zor bir teknik olduğunu söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin 35 yıllık tecrübesi ve altyapısı ile bu tür nakillerin yapılabildiğini anlatan Aydınlı, "Zor hastalar bize başvuruyor. Bu zor hastaların başarılı nakiller ile sağlığına kavuşmalarını sağlıyoruz. Genç kızımıza da iki küçük böbrek naklettik. Babaannesinden nakledilen böbrek işlevini görmemeye başlayınca çıkartılmış. İki kendi böbreği, bir önceki nakledilen böbrek ve bizim naklettiğimiz iki böbrek ile genç kızın vücudunda 5 böbrek oldu. Çalışan 2 küçük böbreği var. İki küçük hediye aldı. Umarım sıkıntı olmadan sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürür" şeklinde konuştu.