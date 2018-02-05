Vücuduna sarılı 1 kilo eroinle yakalanan İranlı kadın, tutuklandı

MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, İran uyruklu kadın yolcunun vücuduna sarılı, 1 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kadın, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı. İran uyruklu bir kadının davranışlarından şüphelenen polis, üst araması gerçekleştirdi. Kadının vücuduna sarılı 1 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



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