Vücuduna esrar saran kadın tutuklandı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden Ayhan Asılsoy ve vücuduna streç filmle sardığı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan Fatma Zengin (21) tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan İlker K., Ahmet E. ve Ayhan Asılsoy, polisteki sorgulama ardından Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye gönderildi. Malatya yolu üzerinde bulunan denetim noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, vucuduna streç filmle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulunan Fatma Zengin de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İlker K. ve Ahmet E. adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, Ayhan Asılsoy ve Fatma Zengin tutuklandı.



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