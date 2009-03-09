Vücudun kışın daha çok spora ihtiyacı var

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kaya, kışın yağlanan insan vücudunun, düzenli ve bilinçli egzersizle hem sağlığına hem de estetik görünüme kavuşacağını söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Yalçın Kaya, yaptığı açıklamada, kış aylarında havaların soğumasıyla insan vücudunun doğal bir tepki göstererek yağlanma eğilimine girdiğini ifade etti.



Yağlanmanın sadece deri altında değil vücudun iç organlarında da oluştuğunu dile getiren Kaya, yağlanma aynı zamanda damar çeperinde de gerçekleştiği için bu dönemde kalp krizi ve beyin kanaması riskinin arttığını vurguladı.



Bu nedenle vücutta yağlanmanın en fazla olduğu kış aylarında, günlük hayatta mümkün olduğu kadar hareketli olunması gerektiğini anlatan Kaya, hareketli yaşamın, kilolarla gelen sağlık riskini bir ölçüde hafifletebileceğini dile getirdi.



Yrd. Doç. Dr. Kaya, vücudun düzenli ve bilinçli egzersizle hem sağlığına hem de estetik görünüme kavuşacağını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Sağlıklı kalmak için vücut, kış aylarında daha fazla egzersize ihtiyaç duyar. Kışın yağlanan insan vücudu, düzenli ve bilinçli egzersizle hem sağlığına hem de estetik görünüme kavuşur. Bunun için de aerobik standartlarda egzersiz yapılması gerekir. Egzersizleri yaparken dakikada kalp atım sayısı önemlidir. Egzersizin vücuda istenen yararı sağlayabilmesi için egzersiz sırasında dakikada kalp atım sayısının 120 civarında olması gerekiyor. Bu rakamın üzerinde yapılan egzersizlerde vücuttaki yağ depoları kullanılamaz. Yani aşırı efor sarf ederek yapılacak egzersizlerin pratikte bir yararı olmaz. Hatta aşırıya kaçan tempolarda yapılan egzersiz, bitkinlik oluşturacağı için kısa sürede aktivite bırakılmak zorunda kalınacaktır."



Kaya, dakikada 120 nabızdan daha yüksek tempoda yapılan egzersizlerde riskli organlar için de tehlike oluşabileceğini, vücuttaki fazla yağ dokulardan kurtulabilmek için dakikada ortalama 120 nabız atışıyla spor yapılması gerektiğini vurguladı.



Daha estetik bir vücuda sahip olabilmek için bütün kasları aktif hale geçiren egzersizlerin yapılmasının yararlı olacağını anlatan Kaya, özellikle egzersiz yapıldığı dönemlerde besin kalitesi yüksek gıdaların alınmasına, düzenli uykuya ve aktivitenin temiz havada yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)

