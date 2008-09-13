Vücudu okşamak, cinsel saldırıdır

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, birlikte alkol aldığı ve evinde kalmasına izin verdiği kişinin vücudun okşanmasını "basit cinsel saldırı' olarak değerlendirdi.



Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, birlikte alkol aldıktan sonra evine gittiği kadını sabaha karşı okşayan sanığın "zorla ırza geçme' suçundan değil "basit cinsel saldırı' suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi. Yargıtay'ın verdiği bozma kararında şöyle denildi:



"Birlikte alkol aldıktan sonra gece müştekinin evinde kalan sanığın, sabaha karşı uyumakta olan müştekinin yatağına girerek vücudunu okşamak suretiyle gerçekleştirdiği eyleminin, 5237 sayılı TCK nun 102/1. maddesinde düzenlenen takibi şikayete bağlı, basit cinsel saldırı suçunu oluşturduğu , müştekinin mahkemeye ibraz ettiği dilekçesi ile şikayetten vazgeçtiğinin anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK nun 73. ve CMK nın 232/8. maddesi uyarınca kamu davasının düşmesi yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir"



MADDE 102. - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır(ANKA)



