-VRBA: SÜRPRİZ YAPMAYI İSTİYORUZ PRAG (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemede yarın deplasmanda karşılaşacağı Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımının teknik direktörü Pavel Vrba, siyah-beyazlı takım karşısında yarın bir sürpriz yapmayı istediklerini söyledi. Beşiktaş'ın son transferlerin ardından Türkiye'nin bir numaralı takımı olduğuna dikkati çeken Çek çalıştırıcı, ''Beşiktaş, yarın karşısında Vikingur'dan daha güçlü bir takım bulacak'' dedi. Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını kaydeden Vrba, ''Tek sorunumuz kendi stadımızda oynayamamak. Yine de bu bizim için küçük bir problem. Yarın yine de takımımın iyi oynayacağını düşünüyorum'' diye konuştu. Kendi liglerinde ofansif oynadıklarını vurgulayan Vrba, Beşiktaş karşısında bu oyun stillerini değiştirmeyeceklerini dile getirdi. Kadrolarında bulunan genç oyuncuların fazla Avrupa kupası deneyimine sahip olmadığını anlatan Çek teknik adam, ''Ancak bunun yanında çok sayıda Avrupa maçına çıkmış oyuncularımız da var. Bunlar tecrübesiz oyuncularımıza liderlik yapacaklardır'' dedi. Beşiktaş'ın 2. ön elemede Faroe Adaları'nın Vikingur takımıyla yaptığı maça değinen Pavel Vrba, ''Bu karşılaşmayı izledik. Biz Vikingur'dan daha iyi maç oynayacağız. Beşiktaş karşısında hem burada, hem de İstanbul'da daha güçlü bir takım bulacaktır. Ancak tabii ki rakibimiz bir tur oynayarak hazırlık aşaması geçirdi. Ayrıca bu turda rakibimizle karşılaşmak istemezdik'' diye konuştu.