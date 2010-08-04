-VRBA: BEŞİKTAŞ'IN KUVVETLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın karşılaşacağı Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımı, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Prag'dan gelen Viktoria Plzen kafilesini, Atatürk Havalimanı'nda, Beşiktaş Kulübü'nün dış ilişkiler görevlileri karşıladı. Viktoria Plzen Teknik Direktörü Pavel Vrba, burada yaptığı açıklamada, bir hafta öncesine göre çok daha iyi durumda olduklarını belirterek, ''Beşiktaş'ın bizden daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. Ama biz de burada kendimizi göstermek istiyoruz. Çok güçlü ve koşan bir ekibe sahibiz. Yarın akşam da Avrupa arenasında kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçı bu açıdan bizim için çok büyük bir fırsat olacak'' dedi. Pavel Vrba, bugün saat 19.00'da BJK İnönü Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Çek ekibi, hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.