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Dünya

VOYAGER

14 Aralık 2010 01:26

-VOYAGER-1'DEN TARİHİ YAKLAŞMA LOS ANGELES (A.A) - 13.12.2010 - NASA, 1977'de fırlatılan Voyager-1 uzay aracının güneş sisteminin ''kenarına'' yaklaştığını açıkladı.  Yolculuğu boyunca güneş sisteminin gezegenlerini, bu gezegenlerin uydularını ve güneş sistemindeki diğer yapıları inceleyerek dünyaya bilgi gönderen Voyager-1'in güneş sisteminden tamamen çıkıp yıldızlararası uzaya girmesi için 4 yıl daha yolculuk yapması gerekiyor.  Voyager-1, 2004'ten beri güneş sisteminin, güneş fırtınalarının hızla azalıp yıldızlararası gazların etkili olduğu bir bölgesinde yolculuk yapıyor.  NASA'nın açıklamasına göre, insansız uzay aracının gönderdiği son verilerden, bulunduğu yerde güneş fırtınalarının sıfıra indiği ve aracın güneş sisteminin kenarına yaklaştığı anlaşıldı.  Güneş fırtınaları, güneş sisteminin uzak kesimlerine atom altı parçacıkları taşıyor.

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