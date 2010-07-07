Vova, Türk vatandaşlığına kabul edilmedi

T24- Annesi öldükten sonra akrabaları sahip çıkmadığı için Türk üvey babası ve onun ailesi tarafından yetiştirilen Vladzimir Ambrazhevich’in Türk vatandaşlığına alınma talebi üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden resmi yazı geldi
Yazıda, Beyaz Rusya uyruklu Ambrazhevich’in Türkiye’de 5 yıl kesintisiz ikamet etme şartı oluşmadığı için vatandaşlık talebinin reddedildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, Vladzimir Ambrazhevich’in talebi üzerine dosyasında inceleme yapıldığı, talebin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca incelendiği ve tamamlandığı ifade edilerek, "Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etme şartını oluşturmadığından bu talebin reddedildiği anlaşılmıştır" denildi.
Yazıda, şu ifadelere yer verildi.
"Adı geçenin ikamet etme şartını gerçekleştirmesi ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca genel hükümlerde aranılan diğer şartları taşıması halinde yerleşim yerinin bulunduğu İl Valiliğine bir dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, oturma izni ve sınır dışı edilmesiyle ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde olmayıp, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görev alanı içerisindedir."
HAKAN TAKTUKA: "BAŞBAKANLIKTAN YANIT BEKLİYORUZ"
Vladzimir Ambrazhevich’in annesi Tanna ile evlendikten sonra "Vova" adıyla hitap ettiği Vladzimir’i oğlu kabul ettiğini, Tanna’nın ölümünden sonra Beyaz Rusya’dan hiçbir akrabasının arayıp sormadığı için Vova’yı bir Türk ve Müslüman olarak yetiştirdiğini ifade eden Hakan Taktuka, ilk, orta ve lise eğitimini Türkiye’de alan ve bugün 24 yaşında olan üvey oğlunun sınır dışı edilmesinin gündeme geldiğini söyledi.
Vova’nın sınır dışı edilmemesi için Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yazı yazdığını ve oğlu Vova’nın da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiğini Taktuka, şöyle devam etti:
"Vova’nın dili Türkçe, dini Müslüman. Geriye doğru 5 yıl kesintisiz Türkiye’de yaşamadığı için vatandaş olamayacağı bildiriliyor. Bu çocuk, Türkiye Cumhuriyeti okullarında okudu, her sene okullar yabancı öğrencileri bildiriyor. O zaman neden göndermediler bu çocuğu? 2008 yılında pasaportunu alabilmek için Beyaz Rusya’ya gitmişti, yine yurdu bildiği Türkiye’ye, yuvası bildiği evimize döndü. Şimdi Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan vatandaşlık ve oturma izni için yardımlarını bekliyoruz. Vova ya Beyaz Rusya’ya geri dönecek ya da burada görücü usulü bir evlilik yapacak.".
BEYAZ RUSYA UYRUKLU VOVA TÜRK GİBİ YETİŞTİ
Hakan Taktuka, bir Beyaz Rus ile yaptığı ilk evlilikten bir oğlu bulunan Tanna Ambrazhevich ile evlenerek İzmir’de ailesinin yanına yerleşmişti.
Tanna Taktuka’nın Beyaz Rusya’ya yaptığı bir iş seyahatinde ölmesi üzerine üvey oğlu Vladzimir Ambrazhevich’i Taktuka ailesi yetiştirmişti.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de hiçbir kan bağı bulunmayan Türk aile yanında alan Vladzimir Ambrazhevich’in bir süre önce Türkiye’yi terk etmesi istenmişti.
Vladzimir Ambrazhevich de Türk vatandaşlığına geçmesi veya oturma izni verilmesi talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta, şu satırlara yer vermişti.
"Hiç kimsenin dünyaya gelirken anne ve babasını, dilini, dinini ve ırkını seçme hakkı yoktur. Ben, 15 yıldır birlikte yaşadığım Hakan Taktuka ve onun ailesini öz ailem olarak biliyorum.
’Türkçe konuşurum’ demiyorum, ana dilim Türkçedir. ’Türk örf ve adetlerini iyi bilirim’ demiyorum, o benim yaşam tarzımdır. ’Dinim İslamdır’ demiyorum, ben kendi arzusuyla küçük yaşta sünnet olmuş, Müslüman bir Türk’üm. Ben bu ülkenin vatandaşlarının güldüğüne gülerim, ağladığına ağlarım, ben sizlerden biriyim, benim ağız tadım da aynı sizin gibidir, aynı yemekleri severim.
Resmi olmasa da gönülden bir Türk vatandaşı olarak, bu vatandaşlığı artık resmen hak ettiğimi ispat edebilmek için daha fazla yapabilecek neyim kalmış olabilir ki? Beni anavatanımda tutabilmek için anlaşmalı evlilik teklifi fedakarlığında bulunan aile yakınlarımın yardım önerilerini de kabul etmeyi içime sindiremedim. Ben gönülden sevebileceğim bir Türk kızıyla evlenmek ve yeni bir Türk ailesi kurmak istiyorum.
Çok özel durumumu değerlendirerek, ısrarla uzatılmayan oturma iznimin verilmesini, olası sınır dışı edilme işleminin yüksek makamlarınızca engellenmesini, artık hak ettiğime inandığım Türk vatandaşlığım için gerekli prosedürün başlatılmasını arz ediyorum."