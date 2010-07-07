Vova, Türk vatandaşlığına kabul edilmedi

T24-

Yazıda, Beyaz Rusya uyruklu Ambrazhevich’in Türkiye’de 5 yıl kesintisiz ikamet etme şartı oluşmadığı için vatandaşlık talebinin reddedildiği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, Vladzimir Ambrazhevich’in talebi üzerine dosyasında inceleme yapıldığı, talebin 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca incelendiği ve tamamlandığı ifade edilerek, "Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etme şartını oluşturmadığından bu talebin reddedildiği anlaşılmıştır" denildi.



Yazıda, şu ifadelere yer verildi.



"Adı geçenin ikamet etme şartını gerçekleştirmesi ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca genel hükümlerde aranılan diğer şartları taşıması halinde yerleşim yerinin bulunduğu İl Valiliğine bir dilekçeyle müracaat etmesi gerekmektedir.



Diğer taraftan, oturma izni ve sınır dışı edilmesiyle ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüz görev alanı içerisinde olmayıp, Emniyet Genel Müdürlüğü ’nün görev alanı içerisindedir."



HAKAN TAKTUKA: "BAŞBAKANLIKTAN YANIT BEKLİYORUZ"

