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Dünya

VOTKA İÇİRİLEN AYILAR KORUMAYA ALINACAK KİEV (A.A)

03 Ağustos 2011 18:11

-VOTKA İÇİRİLEN AYILAR KORUMAYA ALINACAK KİEV (A.A) - 03.08.2011 - Ukrayna'da hükümet, ayı istismarını önlemeye yönelik çabalarını artırıyor. Rus İnterfaks haber ajansına açıklamada bulunan Ukrayna Çevre Bakanı Mikola Zloçevski, ülkedeki ayı istismarına son vereceklerini belirtti. Zloçevski, restoranlarda zorla içki içirilerek birer eğlence aracı haline getirilen ayıların serbest bırakılarak koruma altına alınacağını söyledi. Ayının bir ulusal sembol olduğu, Çarlık Rusyası döneminde yakalanarak evcilleştirilen ayıların, restoranlarda zorla votka içirilerek birer eğlence aracı olarak kullanılması geleneğinin Ukrayna'da yaşatıldığının anlaşıldığını kaydeden Zloçevski, bunun günümüzde insanlık dışı, kabul edilemez bir uygulama olduğunu vurguladı. Zloçevski, ''Televizyonlarda, restoran ve yol kenarlarındaki otellerde acı çeken ayıların görüntülerine rastlıyoruz. İçkili müşterilerin eğlence için ayılara zorla votka içirmesine daha ne kadar tahammül edebiliriz'' diye konuştu. Çevre Bakanlığının, bir doğal yaşamı koruma sığınağında büyük bir koruma alanı inşa ettiğini belirten Zloçevski, kurtarılan 80 kadar ayının buraya yerleştirileceğini söyledi.

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