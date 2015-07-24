Vosvoslu kitapçının hayali, Türkiye'yi dolaşıp çocuklara masal kitabı dağıtmak

Edebiyat öğretmeni Vural Yılmaz, seyyar bir kütüphane kurabilmek için önce bir Vosvos aldı ardından da kitaplığından seçtiği kitaplarla yola koyuldu.

Sarı Vosvosuyla yola çıkan Yılmaz, Çengelköy’de bulunan Hacı Ömer Efendi Cami yanına tezgâh açarak insanları okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitaplarını satmaya başladı.

Destek bulduğunda Türkiye’yi dolaşmayı hedefleyen Yılmaz, okurlara seslendi: “Korkma, al kitabını otur yanıma, varsın bir saatte sensiz dönsün dünya”

Vosvos'ta dini ve siyasi kitap yok

Yılmaz, eskileri satarak yeni kitaplar almanın yanı sıra asıl amacının farkındalık kazandırmak, İstanbul’un sokaklarında kurduğu kitap arşivi ile insanlara parklarda, şehir merkezlerinde okuma ortamı sağlamak istiyor.

Milliyet'ten Özge Kara'nın haberine göre, Yılmaz’ın Vosvos’unda dini ve siyasi hiçbir kitap bulunmuyor. Nietzsche’nin “Bir ülkede edebiyat ve sanattan çok siyaset konuşuluyorsa o ülke üçüncü sınıf bir ülkedir,” sözünü hatırlatan öğretmen, arabasında dünya ve Türkiye edebiyatından önemli yazarların romanları, öyküleri ve şiirlerine yer veriyor.

Bazen masal kitaplarını da bulundurduğunu; ancak bunları satmayarak hediye verdiğini anlatıyor. Yılmaz'ın hayali ise, Vosvosuyla Türkiye’yi gezerek gittiği her yerde çocuklara masal kitabı dağıtmak.