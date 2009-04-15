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Spor

Voronin'e 3 maç ceza

15 Nisan 2009 20:39


Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in Ukraynalı forvet oyuncusu Andriy Voronin, 3 maç oynamama cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonu, Hertha Berlin forması giyen Andriy Voronin'e 3 maç oynamama cezası verdi.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Hannover'e 2-0 yenilgiyle biten maçta kırmızı kart gören Voronin, 3 Bundesliga maçında forma giyemeyecek. 10 bin avro para cezasına da çarptırılan Voronin, Werder Bremen, Hoffenheim ve Hamburg ile yapılacak maçlara çıkamayacak.

Son 3 maçını kaybeden Hertha Berlin, bir ara liderliğe yükseldiği Bundesliga'da şu an 4. sırada mücadele ediyor.

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