Voronin'e 3 maç ceza



Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in Ukraynalı forvet oyuncusu Andriy Voronin, 3 maç oynamama cezası aldı.



Almanya Futbol Federasyonu, Hertha Berlin forması giyen Andriy Voronin'e 3 maç oynamama cezası verdi.



Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Hannover'e 2-0 yenilgiyle biten maçta kırmızı kart gören Voronin, 3 Bundesliga maçında forma giyemeyecek. 10 bin avro para cezasına da çarptırılan Voronin, Werder Bremen, Hoffenheim ve Hamburg ile yapılacak maçlara çıkamayacak.



Son 3 maçını kaybeden Hertha Berlin, bir ara liderliğe yükseldiği Bundesliga'da şu an 4. sırada mücadele ediyor.