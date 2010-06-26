Volvo 60 bin kamyonu geri çağırdı

T24 - ABD'de 2 kişinin yaralanmasına neden olan kamyonların 60 bini geri çağırılıyor



ABD hükümeti, Volvo firmasının ABD’de iki kişinin yaralanmasına yol açan toplam 23 trafik kazasına neden olan arızadan ötürü VNL ve VNM tipi 2001-2006 model 60 binden fazla kamyonu geri çağıracağını açıkladı.



ABD Ulusal Otoban Trafik Güvenlik Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açan arıza nedeniyle araçların geri çağrılacağı belirtildi.



Volvo Kamyonculuk tarafından yapılan açıklamada da araçların arızasının giderilmek üzere servislere çağrılmasının Ağustos ayı ortasında başlayacağı belirtti.