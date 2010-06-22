T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Volvo 30 bin aracını geri çağırdı

Volvo, dünya genelinde 29 bin 299 aracını vitesinde teknik problem olduğu gerekçesiyle geri çağıracağını belirtti.

22 Haziran 2010 03:00

T24 - 10 yıl önce otomotiv devi Ford'un satın aldığı, 2010 Mart ayında da Çinli otomotiv üreticisi Geely'ye satılan Volvo, vites kutusundaki kolun yanlış monte edildiği 30 bin aracını geri çağırdı.  
Volvo, dünya genelinde 29 bin 299 aracını vitesinde teknik problem olduğu gerekçesiyle geri çağıracağını belirtti.

Fransız gazetesi le Monde'da yer alan habere göre, Volvo'nun sözcüsü Per-Aake Frijsberg yaptığı açıklamada, 2010-2011 döneminde üretilen tüm araçların manüel vites kutusunda problem olduğu ifade ederek, vites kolunun yanlış monte edildiğini söyledi.

Frijsberg, geri çağırmaların 6 bin 708 adedinin İngiltere'den olduğunu belirterek, geri kalanların ise Almanya ve İsveç'ten çağrılacağını kaydetti.

Şu ana kadar şirketin tespit ettiği sorunla ilgili her hangi bir kazanın bildirilmediğini vurgulayan Frijsberg, hatanın çok kolay düzeltilebileceğini dile getirdi.
 
Frijsberg, söz konusu hatalı araç sahiplerine en yakın acenteye başvurmaları çağrısında bulunarak, sorunun bir saatten daha kısa bir sürede çözüleceğini söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24