Volvo 30 bin aracını geri çağırdı

T24 - 10 yıl önce otomotiv devi Ford'un satın aldığı, 2010 Mart ayında da Çinli otomotiv üreticisi Geely'ye satılan Volvo, vites kutusundaki kolun yanlış monte edildiği 30 bin aracını geri çağırdı.

Volvo, dünya genelinde 29 bin 299 aracını vitesinde teknik problem olduğu gerekçesiyle geri çağıracağını belirtti.



Fransız gazetesi le Monde'da yer alan habere göre, Volvo'nun sözcüsü Per-Aake Frijsberg yaptığı açıklamada, 2010-2011 döneminde üretilen tüm araçların manüel vites kutusunda problem olduğu ifade ederek, vites kolunun yanlış monte edildiğini söyledi.



Frijsberg, geri çağırmaların 6 bin 708 adedinin İngiltere'den olduğunu belirterek, geri kalanların ise Almanya ve İsveç'ten çağrılacağını kaydetti.



Şu ana kadar şirketin tespit ettiği sorunla ilgili her hangi bir kazanın bildirilmediğini vurgulayan Frijsberg, hatanın çok kolay düzeltilebileceğini dile getirdi.



Frijsberg, söz konusu hatalı araç sahiplerine en yakın acenteye başvurmaları çağrısında bulunarak, sorunun bir saatten daha kısa bir sürede çözüleceğini söyledi.





