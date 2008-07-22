Voltran, engellilerin hizmetinde

İyilik Derneği’nin geliştirdiği bir proje çerçevesinde, engelli ve engelsiz bireyler güçbirliği yaparak çeşitli alanlarda üretimde bulunacaklar.



Sivas `ta faaliyet gösteren İyilik Derneği Başkanı Adem Işık, geçmiş yıllarda yayınlanan çizgi film Voltran`dan esinlenerek, engellilerin rehabilitasyonuna yönelik ``Woltran Projesi`` hazırladı.Proje ile 4 engelli 1 engelsiz birey, bir araya gelerek, güçbirliğiyle birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacak.



Dernek başkanı Adem Işık yaptığı açıklamada, Uluslar Arası Sivil Toplumu Geliştirme Derneğinin desteğiyle uygulamaya başladıkları projeyi, geçmiş yıllarda yayınlanan çizgi film Voltran`dan esinlenerek hayata geçirdiklerini söyledi.Engellilerin rehabilitasyonuna yönelik hazırlanan projenin, engellilerin topluma entegrasyonunu sağlayacağını ifade eden Işık, ``Bu projeye katılan 4 engelli, 1 engelsiz vatandaşımız bir araya gelerek, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacak ve çeşitli etkinliklerde bulanacaklar`` dedi.



Projeyi, küçük yaşlarda izlediği Voltran adlı çizgi filmi örnek alarak hazırladığını anlatan Işık,``Bu çizgi filmde 5 robot aslan, bir araya gelerek büyük robotu oluşturuyor. Bunu engellilere yönelik uyarladık. 4 engelli, 1 engelsiz insan bir araya gelecekler. Bu arkadaşlarımız birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacaklar`` diye konuştu.



Işık, projeyle engellilerin kişisel ve kültürel değişim ve gelişimlerini de artırmayı amaçladıklarını söyledi. Proje kapsamında şu an için 2 ayrı grup oluşturduklarını, bu grup sayılarının artacağını da ifade eden Işık, oluşturulan ofiste engellilere yönelik el sanatları, beceri geliştirme kursları gerçekleştirileceğini belirtti. Işık, projenin 89 bin 970 YTL ödeneği bulunduğunu ve projenin 12 ay süreceğini ifade etti.

