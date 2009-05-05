Volkswagen'de "Türk gecesi" düzenlendi

Alman Volkswagen (VW) şirketi, Wolfsburg kentindeki tesislerinde "Türk gecesi" düzenledi.



"Türk gecesi"ne katılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, burada yaptığı konuşmada, Almanya'daki Türklerin Alman toplumuna uyum sağlamalarının sıkça gündeme gelen bir konu olduğunu, bu konuda her iki tarafa da sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Biz buradaki Türklerin siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari yaşama katılımlarını destekliyoruz. Bu bağlamda entegrasyon kelimesinden anladığımız aslında katılımdır" dedi.



Almanya'da yaşayan Türklerin saygılı, paylaşımcı ve katılımcı bireyler olmalarını istediklerini, bunun için de Türkçe'nin yanı sıra Almanca öğrenilmesi ve eğitimin ihmal edilmemesi telkininde bulunduklarını ifade eden Acet, "Bu arada Türk vatandaşlarının da Almanya'da kendilerini güven ve huzur içinde hissetmeleri, eşit şansa sahip olduklarına inanmalarının da büyük önem taşıdığını dile getiriyoruz" diye konuştu.



Acet, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı mucizevi ekonomik kalkınmada ülkeye gelen göçmenlerin rolünün de inkar edilemeyeceğini, bunlar arasında Türklerin birinci sırada yer aldığının da bilindiğini kaydederek, başlangıçta işçi olarak Almanya'ya gelen Türklerin günümüzde ekonomik açıdan güçlenerek, iş veren konumuna geldiğini, yaklaşık 70 bin işletmeyle yıllık 33 milyar avroluk ciro yaparak önemli bir tüketici kitle haline geldiğini söyledi.



Dünyanın her yerinde ürünlerini satan VW şirketinin de böyle bir gece düzenleyerek, sade kendi çalışanlarına değil, Almanya'da göçmenlerle birlikte yaşama da verdiği önemi gösterdiğini belirten Acet, "Bazı marjinal kesimlerin sesinin yükselmemesi için hoşgörü içinde birlikte yaşam ve kültürel çeşitliliğin önemini vurgulayan bu tür etkinliklerin düzenlenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.



VW şirketinin, bünyesinde barındırdığı yaklaşık 2500 Türk işçinin yanı sıra yönetici kadrosunda görevlendirdiği Türkler ile iş dünyasındaki kültürel çeşitliliğe verdiği önemi de gösterdiğini ifade eden Acet, VW tarafından yürütülen "Volkswagen Türkçe Konuşuyor" kampanyasını da beğeniyle izlediğini, bu kampanya kapsamında satış bürolarında istihdam edilen Türklerin iyi eğitimli olmaları ve iyi düzeyde Almanca konuşmalarının da Almanya'daki Türklere yönelik bir mesaj teşkil ettiğini kaydetti.



Wolfsburg Büyükşehir Belediye Başkanı Rolf Schnellecke de, burada yaptığı konuşmada, kentin kuruluşundan bu yana farklı milletlerden insanların burada yaşadığına işaret ederek, uyumun Wolfsburg'ta başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi.



Schnellecke, farklı milletlerden insanların bir arada yaşamalarından dolayı ortaya çıkan kültürel ve dilsel çeşitliliğin de kentte yaşayan herkes için bir kazanç olduğunu belirtti.



VW İşyeri İşçi Temsilcilikleri Başkanı Bernd Osterloh da, çalışanların birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörüye dayalı ilişkiler geliştirmelerinin rahat bir çalışma ortamı yaratılmasını kolaylaştıracağını ifade ederek, farklı etnik kökenlerden gelen insanların bir arada çalışmalarının teşvik edilmesinin işyeri işçi temsilciliğinin görevi olduğunu söyledi.



VW Satış ve Pazarlama Temsilcisi Detlef Wittig, "Volkswagen için çalışanların etnik kökenlerinden bağımsız saygı gördükleri bir ortam yaratmak bizim için ekonomik aklın bir gereği olduğu kadar ahlaki bir sorumluluktur" diye konuştu.



"Volkswagen Türkçe Konuşuyor" projesinin de Türk müşterilere ve kültürlerine verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Wittig, proje kapsamında yaklaşık 60 satış danışmanının eğitim alarak göreve başladığını kaydetti.



"Türk Gecesi"nde, şirkette başarılı bir şekilde görev yaptıkları belirtilen Türk kökenli VW Yabancı İşçiler Sözcüsü Ömer Köskeroğlu, Autohaus Wolfsburg Satış Danışmanı Gülcin Ünlü, VW Uluslararası Satış Bölümü sorumlusu Gürol Ergül ve Orijinal Parçalar Satış Alt Bölüm Yöneticisi Ruhi Gökmen de davetlilere tanıtıldı.



Türk müziği eşliğinde davetlilere Türk ve Alman yemeklerinden örnekler sunuldu.



Geceye ayrıca Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Aydın Durusoy, sayıda Türk ve Alman davetli katıldı.



